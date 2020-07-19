Жители пригорода Улан-Удэ возмущены тем, что фекалии вываливают на поля грузовиками

Люди не могут понять, почему власти бессильны ликвидировать залежи фекалий



Жители, проживающие в Суже Иволгинского района, не могут понять, почему власти бессильны ликвидировать залежи фекалий, размещенные на местном сельскохозяйственном поле.



Воз и ныне там



Огромный объем нечистот вывалили на поля еще в мае прошлого года.



- Видимо, в качестве удобрения. Лежат под открытым небом. Примерно, 150-200 «КамАЗов». Дышать стало практически нечем. Население просто задыхается от вони. Окна не открыть. Как дождь пройдет, размочит, вообще становится невозможно, жара, испарения, - рассказала тогда о сути проблемы местная пенсионерка Евдокия Иванова.



Напомним, что мы уже писали о данной проблеме. Главным подозреваемым в глазах местных стал фермер Пак. Люди обращались во многие инстанции, уже настало лето 2020-го, но народ не чувствует положительных изменений.



Ранее Россельхознадзор по Бурятии заверял, что ситуация находится на контроле. Кстати, тогда исследования, проведенные в иркутской лаборатории, показали бакзаражение - превышение по группе бактерий кишечной палочки. Выявили и превышение норматива «индекс энтерококков». Выявленные возбудители свидетельствовали о фекальном загрязнении. Есть опасность, что из такой почвы возбудители могут попасть на руки, одежду, в еду, воду, что впоследствии грозит заражением людей.



К слову, в прошлом году, когда «Номер один» писал об этом «фекальном» скандале в Иволгинском районе, сужинцы ждали наводнения и били тревогу. Боялись, что фекалии смоет в реку и дальше в Байкал. Мы очень удивились, когда узнали, что проблема в Суже не только не разрешилась, но и еще более усугубилась.



- Осенью прошлого года на экскременты привезли и вывалили много опилок. И теперь они разогреваются и самовоспламеняются. Через каждые несколько дней жителям приходится вызывать пожарных, чтобы они потушили возгорание, - рассказала о текущем положении наша прошлогодняя собеседница.



Под влиянием естественных причин запах нечистот чуть выветрился, но теперь там появилась «комплексная» вонь от горящей фекально-опилочной смеси. Земли сельхозназначения стали источником бед для всех соседей. Сужинцы не могут понять, что происходит. Кому в голову пришла мысль вывалить на фекалии опилки? Может быть, это попытка заглушить сильную вонь? Если так, то она явно провалилась. Наверное, не знали, что возникнет горение?



Помимо отвратительного, тошнотворного запаха, сельчан беспокоит и другое. Подсохнет трава, и огонь от загоревшейся смеси фекалий и опилок перекинется на нее, а потом «побежит» по ней к жилому сектору. Люди боятся возгораний домов.



Поползли слухи



Сначала в Суже думали, что экскременты вывалил на земли местный китаец, взявший поле в аренду у фермера Пака. Но потом стали говорить, что, наоборот, Пак взял землю в пользование у китайца, который то ли арендовал ее на 49 лет, то ли оформил в собственность. Картина непонятная.



По селу ходят слухи о влиянии нечистот на урожай. Так, поговаривают, что часть их использована для полива обширных картофельных плантаций и эффект оказался неожиданным – выращенная картошка сильно отдавала запахом испражнений.



Первыми будто бы на это напоролись мелкие воришки, бомжи и алкоголики, тайком понемногу выкапывающие картошку нового урожая. Подворовывали, проще говоря, себе на пропитание. Ходят слухи, что часть картофеля попытались сдать на реализацию в магазинчик, но когда покупатели стали возвращать его назад в торговую точку, продавец отказалась дальше торговать товаром со столь специфическим запахом. Ходят разговоры, что и крупные госучреждения (типа УФСИН) тоже не выразили желания покупать второй хлеб и урожай решили не выкапывать, так все и ушло под снег.



Упорный фермер



В Иволгинской райадминистрации, куда мы передали возмущение граждан, ответили, что им хорошо известна проблема. Нас заверили в том, что районная власть держит ситуацию на контроле.



Чиновники отметили, что поле на самом деле находится в пользовании у Олега Викторовича Пака.



- Управление Россельхознадзора в мае провело проверку, срок устранения нарушений установлен – 15 октября. Почему так долго? Потому что в жару эти кучи, по-простому говоря, лучше не трогать, потому что будет непередаваемый запах, - рассказал «Номер один» Геннадий Бурюхаев, и. о. заместителя главы по экономике и финансам.



Он отметил, что ранее Олегу Паку уже выдавали предписания.



- Он подвергался штрафам дважды – Роспотребнадзором и Россельхознадзором. На него обратили внимание два контролирующих органа, отрабатывали поступившие жалобы. Проблема известна и поселению, и району. Мы пытались склонить его к тому, чтобы все убрал. В первое время он отвечал, что вот сейчас запах пройдет. А опилками завалил, чтобы не было запаха. Если убирать сейчас, в жару, то пахнуть будет не только в Суже, но и в Иволге, и в городе Улан-Удэ. Поэтому решили, что пока холода не придут, не трогать, Россельхознадзор подошел с пониманием, - отметил представитель райадминистрации.



Долгоиграющая история вокруг, как выражаются местные жители, «фекалий Пака», всем изрядно надоела.



- Если в этот раз он не предпримет никаких действий, не ликвидирует до 15 октября, уже передадим в Иволгинский суд об изъятии земельного участка из пользования, но при этом он не освобождается от ответственности, - указали в райадминистрации.



Как вспоминают там, когда Олег Пак привез все это на поля, он говорил, что это ценное удобрение.



- Удивлялся, не понимал, почему все возмущаются. От лица района мы с ним работу тоже провели. Он обещал, что все уберет, - говорит Геннадий Бурюхаев.



Когда этой весной сужинцы опять обратились по поводу невывоза испражнений (в преддверии прихода жаркого сезона), наш собеседник из райадминистрации выехал на место скандала. Это было примерно в марте-апреле, когда как раз пришел коронавирус.



Ему показалось тогда, что все более-менее нормально.



- Тогда было солнечно, но прохладно. Сейчас я не ездил. Но, вероятно, из-за жары, дождей, возгораний неприятный запах появился, - говорит он.



Тем временем местные жители уже раза два замечали какие-то подозрительные грузовики. Они опасаются, что вдобавок к старым фекалиям кто-то хочет вывалить новую партию нечистот. Граждане настороже. Если что, то готовы выйти и задокументировать – снять на телефон видео сброса новой массы, сделать фотографии. А еще до местных дошли слухи, что Пак начинает деятельность теперь и в Мухоршибирском районе.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: pixabay.com

