В Бурятии возобновляет курсирование поезд на юг России

Из Северобайкальска можно будет доехать до Анапы
С 10 августа 2020 года восстанавливается курсирование поезда № 229/230 сообщением Северобайкальск — Анапа. Второй рейс поезд совершит 24 августа. Далее он будет курсировать еженедельно, отправляясь из Северобайкальска по понедельникам и прибывая в Анапу по субботам.
Из Анапы поезд № 229/230 впервые отправится 15 августа, а еженедельное курсирование начнется с 3 сентября, отправляясь из Анапы по субботам и прибывая в Северобайкальск по четвергам.
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