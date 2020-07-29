Монголия остановила коронавирус

В соседней стране нет новых случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Монголии 27 июля сделало очередное сообщение о ситуации с пандемией коронавируса в стране.



По состоянию на 26 июля 2351 человек находится на карантине, 209 человек отправлены на домашнюю изоляцию и 3 человека переводятся под медицинское наблюдение.



Директор НИЦИЗ Д.Нямхуу сообщил, что 26 июля было проведено 264 теста на выявление инфекции Covid-19, все результаты оказались отрицательными. Tестами были охвачены пассажиры спецрейса Улаа-Батор – Сеул – Улан-Батор, 8 граждан с подозрением на коронавирус, находящихся под медицинским наблюдением в НИЦИЗ и граждане, находящиеся в условиях режима обязательной изоляции в аймаке Сэлэнгэ.



По словам Д.Нямхуу, в настоящее время в НИЦИЗ лечатся 70 пациентов с подтверждённым диагнозом "коронавирус". 8 человек, прибывших сегодня утром на родину из немецкого города Франкфурт, отправлены с подозрением на Covid-19 в НИЦИЗ под медицинское наблюдение.



Во время вчерашней пресс-конференции Минздрава Д.Нямхуу также представил информацию о 23 случаях повторного заражения коронавирусом в стране. «Все зараженные находились на обязательной изоляции в санатории после выписки из больницы. Срок их изоляции был продлен на основании разъяснения ситуации и дополнительного согласования с переболевшими. У 11 человек из 23 вышеуказанных случаев диагноз не подтвержден после трехкратного проведения лабораторного теста. Поэтому они переводятся домой на 14-дневный карантин», - сообщил он.

