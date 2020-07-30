Школьников Улан-Удэ ждут нелегкие времена

Формат обучения окончательно утвердят не раньше середины августа





Как сообщил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов с 1 сентября этого года все школы республики возобновят работу с соблюдением целого ряда условий, прописанных в постановлении главного санитарного врача России.

В частности, документ обязывает каждую школу иметь необходимое количество дезинфицирующих средств для уборки помещений и для обработки рук. Соответствующее оборудование для этого должно быть размещено на входе в школы, возле пищеблоков и санузлов.На входе в образовательные учреждения будет проводиться обязательная термометрия.Также каждая школа должна иметь рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Пока неизвестно, будут ли их устанавливать в каждом кабинете или только в местах массового скопления школьников.Все эти меры, естественно, потребуют дополнительных расходов. В Минобразе Бурятии сейчас идет подсчет суммы, необходимой для этого.По словам Баира Жалсанова, самое важное – не допустить пересечения школьных потоков, для чего потребуется разведение звонков и расписания уроков.- Сейчас уже не будет, что первый урок у всех детей начался в одно время, - отметил министр.Также предписано закрепление кабинета за каждым классом - все уроки класса будут проходить только в нем. За исключением предметов, которым необходимо инфраструктурное обеспечение – это физика, химия, физкультура и т.д.Как сказал Баир Жалсанов, если в малокомплектных сельских школах разведение потоков можно обеспечить без особых усилий, то в Улан-Удэ, где многие школы переполнены, «с этим будет проблема».- Поэтому сейчас мы рассматриваем разные варианты, в том числе и очно-заочное обучение. То есть когда класс какое-то время будет учится очно, а потом заочно, в формате сменяемости. В каждой школе сейчас просчитываются разные варианты, - сообщил министр.В каком формате в итоге начнется обучение, окончательно будет решено в середине августа на республиканском штабе.Фото: «Номер один»