В Бурятии обнаружен нелегальный угольный карьер

Его нашли в Кижингинском районе на землях сельхозназначения



В Бурятии государственный инспектор Еравнинского межрайоного отдела управления Россельхознадзора провел плановый рейдовый осмотр земельного участка, расположенного в Кижингинском районе. Участок общей площадью 60 гектаров принадлежит на праве аренды «Байкальской угольной компании», но предназначен для сельскохозяйственного производства.



В ходе визуального осмотра надела выявлено нарушение земельного законодательства: на участке обнаружен карьер для добычи угля, выявлены признаки самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Это квалифицируется как правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность по статье 8.6 КоАП РФ (Порча земель).



Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подготовлено мотивированное представление для проведения внеплановой проверки в отношении арендатора земельного участка, сообщили в пресс-службе управления.



Фото: 38fsvps.ru

