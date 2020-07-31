Стивен Сигал впервые рискует крупно проиграть

Дальневосточным гектаром в Бурятии активно интересуется запад России
Последние два месяца в Бурятию начали поступать звонки от жителей западной части России по процедуре получения дальневосточного гектара. Об этом сообщила первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Бурятии Марина Коротич. Дело в том, что с завтрашнего дня, с 1 августа получение в безвозмездное пользование участков в Бурятии в рамках программы «Дальневосточный гектар» станет доступным всем россиянам и участникам программы добровольного переселения соотечественников.
«В целом значимость реализации программы очень высока. Уже сегодня мы видим положительную динамику вовлечения в оборот неиспользуемых земель», - отмечает Марина Коротич.
Со старта действия программы в республике (с 1 августа 2019 года) поступило 4642 заявления от граждан о предоставлении дальневосточного гектара. Заключено 1472 договора безвозмездного пользования.
С 1 февраля 2020 года земля в рамках программы «Дальневосточный гектар» стала доступной для выбора жителям других регионов Дальневосточного федерального округа. Более 50 из них решили получить дальневосточный гектар в Бурятии. С 12 дальневосточниками уже заключены договоры безвозмездного пользования. В их числе один житель Якутии и 11 жителей Забайкальского края.
Землю в рамках программы «Дальневосточный гектар» на территории Бурятии получают, как правило, для строительства жилья (43%), сельскохозяйственных проектов (15%), садоводства (12%). Отмечается и высокий показатель интереса к реализации туристических (21%) и предпринимательских (9%) проектов.
Наиболее востребованные земельные участки находятся вблизи Улан-Удэ, а также в Кабанском, Иволгинском, Селенгинском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах. Большой интерес также вызывают земли в Кяхте.
Единственный район республики, не задействованный в реализации программы – Тункинский. Поскольку вся территория района входит в границы национального парка «Тункинский». Также закрытыми для получения дальневосточного гектара являются Центральная экологическая зона Байкальской природной территории, защитные леса, особо охраняемые природные территории, город Северобайкальск, Улан-Удэ, буферная зона вокруг столицы Бурятии, территории сакральных объектов, зоны экономического благоприятствования и лечебно-оздоровительные местности.
Как сообщал «Номер один», «дальневосточным гектаром» в Бурятии заинтересовался и голливудский актер Стивен Сигал, недавно посетивший республику. «Я знаю, что в России существует программа «Дальневосточный гектар» и, возможно, я воспользуюсь ей», заявил в Улан-Удэ новоиспеченный россиянин. «У меня есть бизнес-проект, который я разрабатываю в течение уже 40 лет. Чем бы я хотел заниматься в Бурятии? Обучать детей боевым искусствам и защищать Байкал», - сказал Стивен Сигал.
Судя по всему, он впервые в своей карьере рискует опоздать с важной миссией. Земельные участки вокруг Улан-Удэ и поближе к Байкалу давно являются самыми востребованными по программе «дальневосточный гектар».
Фото: egov-buryatia.ru
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