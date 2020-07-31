В Бурятии с 1 августа увеличатся пенсии у более 55 тысяч пенсионеров

Повышение коснется главным образом страховых пенсий работающих пенсионеров

Отделение ПФР по Республике Бурятия завершило подготовку к перерасчету страховых пенсий работающим пенсионерам и произвело индексацию накопительных пенсий. Увеличенные размеры пенсий начнут выплачиваться с августа более 55 тысячам жителям республики, сообщила пресс-служба отделения.С августа пенсионеры, работавшие в 2019 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. Увеличение пенсии произойдет в связи с проведенным ежегодным перерасчетом размеров страховой пенсии работающих пенсионеров, не требующего подачи заявления.На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2019 году уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд России. В Бурятии перерасчет страховых пенсий коснется более 55 тысяч работающих пенсионеров.В отличие от традиционной индексации, когда размеры страховых пенсий увеличиваются на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета имеет сугубо индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работавшего в 2019 году пенсионера. С учетом этого уровня работодатель уплатил за него страховые взносы, и на основании уплаченной суммы были начислены пенсионные коэффициенты.Максимальная прибавка от перерасчета ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте*. С 1 января 2020 года размер пенсионного коэффициента составляет 93 руб. С учётом этого размера перерасчёт будет произведён пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность до 1 июля текущего года.Кроме перерасчета страховых пенсий работающим пенсионерам, с 1 августа на 9,13% будут увеличены накопительные пенсии 324 жителям Бурятии. Такой коэффициент определен в соответствии с полученными результатами инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года. Перерасчет пройдет также беззаявительно.Повышение получат и участники программы софинансирования пенсионных накоплений, которым сформированные средства выплачиваются срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую выплату к пенсии в республике получают 269 пенсионеров. С августа она будет повышена на 7,99%.Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет в Бурятии 590 рублей в месяц. Средний размер срочной пенсионной выплаты к пенсии участникам программы софинансирования пенсии – 1 484 рубля в месяц.Оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.Повышение размера выплат пенсионных накоплений проводится ежегодно с 1 августа при наличии положительного инвестиционного дохода за прошедший год (согласно федеральному закону № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений» от 30 ноября 2011 года).По итогам инвестирования пенсионных накоплений в 2019 году результаты в три раза превысили уровень инфляции (3%).Средства пенсионных накоплений формируются главным образом за счет части страховых взносов, которые работодатели перечисляли за своих работников до 2014 года. Направление части страховых взносов работодателей на пенсионные накопления было приостановлено по решению государства на период 2014–2022 годов.У кого, как правило, имеются пенсионные накопления:- у граждан 1967 года рождения и моложе, работавших в период с 2002 по 2014 год, за счет того, что их работодатели уплачивали часть страховых взносов на финансирование накопительной пенсии;- у мужчин 1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, работавших в период с 2002 по 2004 год, за которых работодатели уплачивали часть страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;- у участников Программы государственного софинансирования пенсий, производивших уплату добровольных страховых взносов;-у женщин, направивших средства материнского (семейного) капитала на формирование своей накопительной пенсии.Получить госуслуги ПФР дистанционно можно в Личном кабинете гражданина по адресу:es.pfrf.ruили на портале Госуслуги.ру. За подробной консультацией можно обратиться по телефону Центра дистанционного обслуживания 8(3012) 29 14 14, а также соцсетях и мессенджере в VIBER:VIBER-сообщество «Пенсионный фонд Бурятии»Фото: pixabay.com