В Улан-Удэ опустела «Шкатулка храбрости» для онкобольных детей

Неравнодушных граждан просят оказать помощь





С каждым годом в Бурятии растет количество онкобольных детей. Пожалуй, из всех болезней рак – самое тяжелое испытание для малышей, ведь лечение порой длится годами. А маленьким пациентам приходится проходить самые болезненные и неприятные процедуры: уколы, пункции, химиолечение и многое другое.

Если даже для взрослых выдержать все это крайне сложно, то что уж говорить о страхе и боли у маленьких деток Медики онкологического отделения ДРКБ, как могут, пытаются помочь малышам в этом бою за свою жизнь. Так, в отделении стоит специальная «Шкатулка храбрости», куда все желающие могут положить детские игрушки, книжки и так далее. Такая акция проводится в больнице еще с 2010 года и уже зарекомендовала себя с самой положительной стороны.- Ребятишки приходят на уколы или кровь сдать, конечно, у них стресс, испуг. Они начинают плакать. Мы им сразу достаем игрушку из «Шкатулки храбрости». Они, видя игрушку, сразу забывают обо всем. Иногда перед процедурой показываем подарок: мол, ты такой смелый мальчик (девочка), сейчас поставим укол и ты сразу получишь вот это. Ребенок все выдерживает стоически, забирает игрушку. Если даже он плакал, слезки тут же высыхают, и он счастливый едет домой. Если ребенок испытывает меньше стресса, это большой плюс в нашем лечении. Нас эта «Шкатулки храбрости» очень выручает, – говорит старшая медсестра отделения онкологии ДРКБ Вера Стародубцева.Проблема в том, что сейчас «Шкатулка» опустела, игрушек там больше нет. А значит, и детских слез будет больше. Мамы пациентов-деток через свои соцсети пытаются привлечь всех неравнодушных.- Мы с сыном сейчас находимся на лечении в онкологическом отделении ДРКБ. Никогда не думала, что рак коснется моего ребенка. Попав в онкологическое отделение, видишь, как много детишек болеют и как они переносят самые болезненные процедуры: химиотерапию, постоянные уколы, анализы, пункции и т.д. В основном тут детишки возраста от года до шести лет, но есть и подростки. У нас в отделении есть «Шкатулка храбрости». Это коробка с различными игрушками для детей. Медсестры дают плачущему или расстроенному ребенку игрушку из нее, например, после укола. После этого у них хоть немного поднимается настроение. Так вот в период карантина «Шкатулка» почти опустела. Кто неравнодушен и просто хочет помочь детям с онкозаболеваниями, можете купить небольшую игрушку. Это ведь всего 50-100 рублей, зато как будет рад новой игрушке ребенок! Это могут быть машинки, фломастеры, развивающие игры и прочее. Я верю, что каждый ребеночек выздоровеет и будет жить счастливой жизнью! - пишет улан-удэнка Аяна на своей странице в инстаграме.Медсестра Вера Стародубцева присоединяется к призыву родителей.- Мы будем рады любым игрушкам от 0 до 18 лет. В последние годы число онкобольных деток растет. Наверное, можно сказать, что это пациенты, проходящие наиболее сложное лечение. Порой оно проходит по два года и больше. Причем не факт, что рецидива не будет. Но в то же время мы вылечиваем очень многих детишек. И у жителей Бурятии есть возможность помочь нам спасти как можно больше малышей. Мы будем рады любым игрушкам! – обращается к нашим читателям медперсонал отделения онкологии ДРКБ.Договориться о передаче игрушек можно по следующим телефонам: 8-924-771-21-63 Гульнара, 8-924-355-00-06 Аяна.Ольга Лазарева, «Номер один»