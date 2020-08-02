Отлепить неблагозвучное название от воздушной гавани Улан-Удэ никогда не удастся

«Мухино» не вырубишь топором

Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: "Номер один"



С недавних пор авиакомпании, летающие в Улан-Удэ, вернулись к старому названию улан-удэнского аэропорта «Мухино». Подобное неблагозвучное «насекомное» название стало снова фигурировать в посадочных талонах на рейсах «Москва - Улан-Удэ». Куда же делось прежнее, «брендированное» - «Международный аэропорт «Байкал»?Как выяснилось, руководство улан-удэнского международного аэропорта почти полтора десятка лет безуспешно бьется за более благозвучное название воздушных ворот Бурятии.- Как юридическое лицо ранее существовал «Международный аэропорт Улан-Удэ», но в 2008 году его переименовали в «Международный аэропорт «Байкал», - рассказывает коммерческий директор воздушной гавани Дмитрий Гармаев. - Однако во всех аэронавигационных справочниках мы остались как «Мухино».По его словам, «неоднократно пробовали эту историю поменять». Но возникли сложности. Во времена СССР аэропорт Улан-Удэ строился как площадка двойного назначения: военного и уже потом гражданского. А военные называли аэродромы по названию ближайшей деревни. Например, в Новосибирске рядом с самым крупным аэродромом «Толмачево» находилась одноименная деревня.Добавим, что многие известные российские аэропорты нисколько не печалятся по поводу «деревенского» происхождения названий. Московские аэропорты «Домодедово» и «Внуково», красноярский «Емельяново», екатеринбуржский «Кольцово» - список вполне приличных названий можно продолжать. Правда, не всем повезло с наличием неподалеку от строящихся аэродромов благозвучных сел. К примеру, негативные ассоциации вызывают названия псковского аэропорта «Кресты» или волгоградского «Гумрак». Да и читинский аэропорт «Кадала» (по названию близлежащей речки), что в переводе с эвенкийского означает слово «гора», навевает параллели с какими-то кандалами.Возле же аэродрома Улан-Удэ подходящей деревни не нашлось, и военные, не мудрствуя лукаво, назвали площадку по имени расположенных в западной части от ВПП «мухинских болот». Второй же аэродром Улан-Удэ, чаще всего используемый как военный, получил более приличное название – «Восточный»: по одноименному рабочему поселку.Идея переименовать аэродром «Мухино» возникла в далеком 2007 году, когда улан-удэнский аэропорт прикупил московский бизнесмен Михаил Слипенчук. Он заказал специалистам из Канады генеральный план развития предприятия, и они порекомендовали «застолбить» название «Байкал». Которое вполне могло уйти иркутянам, чей аэропорт называется незатейливо – «Иркутск». В то время власти региона вынашивали грандиозные планы по превращению Бурятии в супертуристическую территорию. Паралелльно осваивая федеральные деньги, выделенные центром на создание туристско-рекреационной зоны «Байкал». Как рассказывал тогдашний директор аэропорта Станислав Невзоров, ребрендинг названия был необходим «для развития туризма».- Если аэропорт назовут «Байкал», то иностранные туристы будут знать, что это ближайшая точка, откуда можно отправиться на Байкал не через Иркутск, а через Улан-Удэ, - заявлял Невзоров. - Туристы даже по названию аэропорта будут сориентированы на это дело.Однако смена названия аэропорта на «Байкал» практически ничего не поменяла. Предыдущее неблагозвучное название прилипло к аэродрому, и отмахнуться от него, как от назойливой мухи, никак не удавалось.- Мы «Байкалом» только сами называем, - посетовал тогдашний глава региона Вячеслав Наговицын. - А в любой карте посмотрите: написано «аэропорт «Мухино». Во Франции человек смотрит и видит «Мухино».В 2013 году правительство Бурятии даже разработало проект закона о переименовании географических и иных объектов и внесло в Народный Хурал. Но дальше слов дело не пошло. Сегодня ситуация в тупике, полагают в аэропорту «Байкал».- Мы пробовали обращаться в Росавиацию, где нам сказали, что название практически невозможно изменить, - отметил коммерческий директор аэропорта Дмитрий Гармаев. - Юридическое название аэропорта может быть каким угодно, но, чтобы переименовать аэродром (включающий в себя взлетную полосу), необходимо внесение изменений во все международные аэронавигационные справочники.Кроме того, необходимо внести изменения в российско-американские соглашения по разоружению, в том числе в программу «Открытое небо». Согласно которой американские инспекторы регулярно прилетают в Улан-Удэ с инспекторскими миссиями, а аэродром определен в американских картах как Mukhino. Повлиять же на американцев в этом вопросе невозможно.- Поэтому во всех коммерческих документах будем называться аэропорт «Байкал», а все, что касается штурманских дел, то всегда мы будем «Мухино», - подытожил Дмитрий Гармаев.В принципе, для иностранных туристов старое название воздушной гавани вполне себе ничего. Кому-то напоминает название коктейля «Мохито» - микст из листьев мяты и cветлого рома. А то, что историческое название аэродрома связана с мухами и болотами, будем надеяться, поймут немногие.