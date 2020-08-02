Как найти общий язык

Почему мужчины и женщины не слышат друг друга?

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Сколько конфликтов, ссор и недопонимания случается между мужчиной и женщиной из-за того, что они по-разному выражают свои мысли и чувства, по-разному понимают услышанное. Мужчины предпочитают меньше говорить - женщинам необходимо выговориться, у мужчин больше развито логическое мышление - женщины чаще принимают решения чувствами. Как понять противоположный пол, об этом расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.- Начнем с того, что большая часть конфликтов в семье случается из-за непонимания. Всемирно известный психолог и писатель Джон Грей в своей книге пишет, что женщины – это существа с Венеры, а мужчины - с Марса. Иными словами, они с разных планет, где каждый говорит на своем языке. В итоге мужчина и женщина друг друга не понимают и ссорятся.Было ли такое, что вы пытаетесь поговорить с мужчиной, обсудить планы на будущее, донести свои желания до него, но ничего из этого не выходит? Разговор заканчивается ссорами или обидами. Все потому, что вы говорите на языке, который партнер не воспринимает. Чтобы он понимал, нужно говорить по-другому, на его языке. Например, если пытаться требовать или давить, то мужчина будет воспринимать это как акт агрессии и будет либо отражать нападение, либо сражаться с вами или просто сбежит.Мужчины не любят, когда на них оказывают давление. Даже если женщина требует не по-учительски настойчиво и давит тихим голосом, то мужчина обычно включает психологическую защиту. Слабовольного мужа женщина может сломать, добиваясь своего слезами или истериками. А потом сама же начинает считать его подкаблучником.- На самом деле женщина имеет огромную власть над мужчиной. Дело в том, что в своих поступках мужчина часто руководствуется инстинктами. Речь идет не о банальных поесть-поспать или инстинкте размножения. Здесь мы говорим о более духовных потребностях - любви, ласке, нежности, похвале или заботе.Большая часть потребностей человека складывается в родительской семье, отсюда понятно, почему одним мужчинам необходимо, чтобы дома о них заботились, а другим - чтобы им говорили слова поддержки, обсуждали с ними дела. Третьим нужны знаки внимания, четвертым - чтобы давали ласку и нежность. Некоторые мужчины хотят, чтобы женщина проводила время с ним вместе и он чувствовал ее присутствие, чтобы дома пахло пирогами и уютом, чтобы женщина была участливой, а не холодной гостьей в его доме.Непонимание происходит и потому, что, например, мужчина ждет от отношений одного, а женщина этого не понимает, руководствуясь своими ожиданиями и потребностями. Допустим, она хочет видеть рядом с собой романтика, который будет ее во всем поддерживать, но не проговаривает свои мечты мужчине и, когда не получает желаемого, раздражается. Представьте, мужчина приходит домой в своих заботах, проблемах, а она ждет от него романтики, или наоборот. Бывает, женщина ждет от мужчины поддержки и сочувствия, а он рубит с плеча, советует: «делай так-то и так». В итоге оба разочарованы отношениями.Приведу пример типичной ситуации непонимания между мужчиной и женщиной. Венера говорит: «он разбрасывает вещи по всему дому, я устала постоянно убирать за ним». Марс отвечает: «я все время слышу упреки за то, что чего-то не сделал в доме, не собрал вещи». Женщина считает, что он специально все разбрасывает, а мужчина - будто она к нему постоянно придирается. Или Венера говорит: «мы оба работаем, а он почти не помогает мне по дому». Марс убежден: «она вечно найдет повод, на что бы пожаловаться. Совсем не может расслабиться». Ему непонятно, почему жена истерит: ведь он приходит с работы и ему нужно немного отдохнуть в своей «пещере» (на диване, в гараже, в своем мире). Женщина же после работы сразу начинает что-то делать по дому и часто требует этого же от мужчины.- Очень важно знать потребности друг друга, но прежде – проговаривать их партнеру. Дело в том, что другой человек не может залезть к нам в голову и прочитать наши мысли - то, что мы хотим. Забывая про это, женщина ворчит на мужа или обиженно молчит, укоряет его, что он бесчувственный и совсем ее не понимает.Если мужчина разбросал в своей «пещере» вещи, это не значит, что он целенаправленно хочет вывести жену из себя. Бывает, что у него такой стиль поведения – он быстро раздевается, чтобы быстрее лечь отдохнуть после работы, и, как только отдышится, все приберет. У мужчины обязательно должно быть свое личное пространство в доме, где бы он мог побыть один и восстановиться. Это может быть гараж или своя комната, где хранятся запчасти и инструменты. Женщине лучше туда не лезть. Но она хочет, чтобы везде был порядок. Согласитесь, вещи не тот повод, из-за которого нужно ругаться и портить отношения.Женщине ведь тоже не нравится, когда в ее сферу (на кухню, в гардероб, уборку) вмешивается муж. Например, говорит, как у нее должны лежать приборы на столе или где обязана лежать косметика. Женщины на такие указания тоже очень остро реагируют.Тон, интонация не менее важны, чем слова в разговоре между супругами. Некоторые жены предъявляют мужу претензии в уничижительном тоне. Чего они могут этим добиться? Только негатива в ответ. Ни один мужчина не потерпит такого. Я бы порекомендовала использовать такие выражения, которые не обидят партнера, так называемые «я-высказывания», призванные не обвинять, а разъяснять, описывать свои чувства.Например, вместо «ты-высказывания», порождающего конфликты и обесценивающего человека («ты неряха», «ты ленивый»), можно сказать «я-высказывание» - «мне обидно, что я постоянно собираю разбросанные тобой вещи» или «меня расстраивает, что ты весь день пролежал на диване». Реакция на «ты-высказывание» всегда жестче, чем на «я-высказывание». Как правило, обвинения не приводят ни к чему хорошему – мужчина ничего не хочет делать.Мужчина порой понять не может, чего от него хотят. «Я вроде все для нее делаю, а она все недовольна, пилит и пилит меня», - сетует муж. Непонимание в начале отношений чувствуется мало, и не так явно. Но если оно длится несколько лет, то в итоге мужчина просто может убежать из отношений. Он жалуется на жену, а потом заводит любовницу. Отношения между супругами становятся холодными и часто держатся на детях – стабилизаторах пары. Они вынуждены расти в испорченных отношениях между мамой и папой, оттого часто болеют, привлекают к себе внимание родителей плохим поведением. Ребенок подсознательно понимает: если я болею или плохо себя веду, родители не ругаются, а занимаются мной. Часто так дети удерживают родителей от развода.Нападение – одна из незрелых реакций на проблему. Вторая реакция – бегство от решения проблем. Она замалчивает проблему, а раз молчу, значит, я в порядке, но напряжение накапливается. Бывает, супруги играют в молчанку или делают вид на людях, что все хорошо, а приходят домой - расходятся по разным углам. Напряжение копится, однозначно будет взрыв, он может вызвать пустоту в чувствах, которые потом трудно вернуть.Не решая проблему, или он, или она убегают к родителям. Или бегут в работу, болезнь («я ничего не решаю, потому что болею»), в алкоголь или фантазии (в секты, общественные организации, фантастический мир).Иногда у женщины есть третья реакция – притвориться жертвой, дескать, если надо, я все стерплю. Она делает вид, что все в порядке. Считает, что ради любви нужно терпеть. А внутри копятся обиды, претензии, несогласие, упреки. В конце концов, пара распадается. Пока терпели - любовь прошла.Главное – вовремя начать говорить о наболевшем. Это не значит, что нужно обязательно скандалить. Говорить по душам, искать моменты, когда дома нет детей. При них выяснять отношения нельзя.Женщинам необходимо знать, как мужчина реагирует на стресс. Это позволит избежать многих проблем. Мужчине важно уйти в свою «пещеру», побыть одному, чтобы там найти способ, как решить навалившуюся проблему. Женщина реагирует на стресс по-другому, ей важно выговориться, необходимо, чтобы ее выслушали, поняли и посочувствовали. Поэтому женщина в стрессе ждет, что мужчина сейчас начнет ее выслушивать, сочувствовать, а он ей предлагает четкое решение проблемы и уходит к телевизору. Не сопереживает ей, как она хочет.Чего еще ждет женщина от мужчины? Романтики! Цветов, подарков, сюрпризов. А он не всегда это понимает, да и она не говорит, а только обижается. В итоге недовольство накапливается, и происходит взрыв, женщина обрушивается на мужчину с претензиями.Не всегда семейные сценарии супругов совпадают. Для мужчины ценность женщины чаще всего заключается в образе мамы. Если его мама всегда занималась домом, хорошо готовила, слушала и слышала папу, то мужчина, вырастая, ждет от жены именно такого поведения. Чтобы она была хозяйкой, доброй, мягкой женой, как была его мама. Вместо этого он видит женщину, серьезно занятую карьерой. Она приходит домой уставшая, а муж ожидает от нее выполнения домашних дел. Не всегда муж понимает, что жена устает так же, как и он. А женщина ждет, что муж поведет себя как ее папа, который помогал маме по хозяйству. В итоге ни он, ни она не получают то, что хотят.Хорошо, когда о потребностях в семье говорят и это воспринимается не как укор или оскорбление. Возможно, женщина недодает мужу ласки и нежности, может, она вообще ужин не варит, тогда им лучше сесть и поговорить об этом. Высказать свои ожидания от партнера и семейной жизни. Важно говорить это без укора, а через «я-высказывания». Например, «мне обидно, когда ты…», «как бы ты хотела…». Так легче идти навстречу. Каждый пункт нужно проговорить, а в конце важно закончить тем, за что вы любите и цените своего супруга.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».