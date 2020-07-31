В Бурятии задержана группа «черных» лесорубов с несовершеннолетними участниками

После начала «разработки» ОПГ ее лидер пытался затеряться на севере республики



В Бурятии задержаны участники организованной преступной группы, занимавшейся незаконными рубками в лесах Прибайкальского района, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием установлено, что в 2020 году 26-летний житель Прибайкальского района, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконные рубки и хищение, создал организованную преступную группу, в состав которой вовлекал и несовершеннолетних.



Преступная деятельность группы и ее структура должна была обеспечить скрытность совершаемых преступлений. Участники группы непосредственно занимались незаконной рубкой лесных насаждений, их первичной переработкой и сбытом древесины. В обязанность одного из участников группы входила функция оповещения своих подельников при опасности обнаружения их правоохранительными органами.



После того, как полиция начала разработку группы, ее руководитель скрылся и выехал в Муйский район республики, остальные участники пытались создавать себе алиби.



Несмотря на это, в результате слаженной работы следователей следственного управления и сотрудников уголовного розыска участники преступной группы задержаны, двое заключены под стражу, несовершеннолетний отдан под присмотр родителей. Еще один участник, который недавно достиг совершеннолетия, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



В результате деятельности преступной группы лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере. Ведется следствие.



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