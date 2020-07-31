В мэрии Улан-Удэ нашли применение сухим веткам

Их перерабатывают в полезную для деревьев и кустарников мульчу





В администрации Улан-Удэ нашли применение сухим веткам. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, сотрудники МБУ «Городское лесничество» на месте перерабатывают сухие и пораженные ветки, сучья в полезную мульчу при помощи специальной рубительной машины-измельчителя.

Передвижной измельчитель легко перевозится с места на место. Поэтому работа может выполняться везде, куда может проехать трактор.





Мульчирование – один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений. Этот агротехнический приём получило широкое распространение во многих западноевропейских странах, США и Канаде. Летом мульчирование защищает растения от гибели, поскольку не даёт перегреваться верхнему слою почвы и сохраняет оптимальную для развития растений температуру.







Использование древесной щепы в качестве мульчи уменьшает испарение влаги с поверхности почвы примерно на 15-20%. Щепа – хороший теплоизолирующий материал. Под ней почва не перегревается, не трескается. Осенью она дольше сохраняет тепло, давая растениям больше времени подготовиться к зиме. Зимой щепа защищает корни от морозов. Также древесная мульча не раздувается ветром и будет органично смотреться вокруг деревьев и кустарников.





МБУ «Городское лесничество» в течение года ухаживает за городскими зелеными насаждениями – деревьями, кустарниками, газонами. Деревьям и кустарникам периодически требуются разные виды обрезок: санитарная, формовочная и омолаживающая. Срезанные сухие и пораженные, больные ветки и сучья будут использоваться повторно, а не просто вывозиться на мусорный полигон.Фото: мэрия Улан-Удэ