В Улан-Удэ задержали таксиста, подозреваемого в краже

Он не хотел возвращать деньги и паспорт, которые забыла в машине пассажирка



В дежурную часть полиции Улан-Удэ поступило заявление о краже от 36-летней горожанки. Женщина рассказала, что ночью возвращалась с работы на такси, а утром не обнаружила свой паспорт, в котором находились деньги. Ущерб составил 3 400 рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Заявительница предположила, что обронила паспорт в такси. Женщина попыталась найти водителя, периодически звонила на сотовый телефон, но он постоянно был недоступен, тогда пострадавшая обратилась в полицию.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 30-летний таксист. Мужчина признался, что забрал имущество, которое женщина обронила в салоне.



Отметим, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности.



Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Фото: «Номер один»

