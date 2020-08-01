В Улан-Удэ закрыли один из трех «ковидных» стационаров

Прирост выявленных случаев коронавируса вторую неделю держится на уровне 7 процентов



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4159. Это на 36 случаев больше, чем было в пятницу. В Улан-Удэ - 2340 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3426 человек, умер 41 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 36 новых случаев COVID-19: девять человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 943 человека, все лабораторно обследованы



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 306 больных. Из них 16 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 386 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся четыре пациента с COVID-19, на ИВЛ - один, старше 65 лет - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся семь человек, на ИВЛ трое больных, старше 65 лет - два. Стационар по улице Солнечная, 4 «а» с 1 августа закрыт на текущий ремонт.



В трех обсерваторах находится 26 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2913 человек, с нарастающим итогом – от 239 071 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В республике с 24 по 30 июля выросло на 7%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия, Камчатский край и Якутия занимают пятое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии не изменился: по данным на 23 июля прирост выявленных случаев коронавируса составлял 7%.



Фото: pixabay.com

