«Ростелеком» подключил к интернету еще 255 социальных объектов Бурятии

Коронавирус, доказавший востребованность сети, не помешал её продвижению в села республики





С начала этого года «Ростелеком» подключил в Бурятии к скоростному интернету 255 социальных учреждений: школы, медицинские учреждения, пункты полиции, пожарные части, администрации сельских поселений. Для этого оператор построил в регионе 414 километров волоконно-оптических линий связи, сообщили в минтрансе республики.



Подключение к интернету проводится в рамках федерального проекта «Цифровая экономика». В августе прошлого года «Ростелеком» подписал госконтракт, в который вошли 1 066 соцобъектов Бурятии, из которых 95 процентов находятся в сельской местности.



«В этом году проводить интернет специалистам компании приходилось с учетом ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Несмотря на сложности, работы выполняются с небольшим опережением графика: в настоящее время в 75 процентах учреждений монтаж оборудования завершен. Теперь перед нами стоит задача до начала учебного года подключить к интернету оставшиеся 87 соцобъектов», — отметил директор Бурятского филиала «Ростелекома» Андрей Здаров.



По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, реализация проекта «Цифровая экономика» имеет высокую социальную значимость. «Ситуация последних месяцев показала, насколько важен надежный интернет для населения, особенно сельского. Он открывает жителям отдаленных населенных пунктов доступ к организации и прохождению онлайн-обучения, порталу государственных услуг, дистанционной записи на прием к врачам, позволяет оперативно обмениваться информацией и многое другое. Повышение уровня цифровизации республики в условиях ограничений из-за новой коронавирусной инфекции крайне востребовано», - отметил Алексей Цыденов.



Напомним, в прошлом году в Бурятии реализован первый этап программы «Цифровая экономика»: построено 163 километра оптических линий связи в районах республики и подключено 278 учреждений. В этом году на территории региона было запланировано строительство более 400 км оптики и подключение к интернету свыше 300 соцобъектов.



Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером нацпрограммы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.



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