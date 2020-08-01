В Бурятии не прекращают поиски пропавшего Ан-2

В наземной поисковой операции принимают участие почти 80 человек и 14 единиц техники



В Бурятии не прекращаются поиски пропавшего самолета Ан-2 «Феникс». Накануне, 31 июля, сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС), Забайкальской авиационной базы охраны лесов и добровольцы – 29 человек и 5 единиц техники – обследовали район вблизи реки Архут.



Спасатели БРПСС осмотрели горное ущелье, через которое протекает река. За сутки участниками наземных поисков обследовано 22 километра. Связь между поисковыми отрядами организована через спутниковый телефон, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



По информации регионального главка МЧС, 31 июля в наземной операции участвовали шесть групп. Всего в поисковых работах принимает участие 77 человек и 14 единиц техники, в том числе авиация. Авиабортами и беспилотной авиационной системой Zala совершается облет территории, работы осложняются погодными условиями.



Сегодня поиски возобновлены.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», которые в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горы и глухая тайга.



Фото: 03.mchs.gov.ru

