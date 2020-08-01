РАН против закона, допускающего рубки лесов у Байкала

В Госдуме уповают на жесткий контроль за вырубкой леса вдоль Байкала для модернизации БАМа и Транссиба







Не подписывать закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». С такой просьбой обратились к Владимиру Путину научный совет Российской академии наук по экологии биологических систем и научный совет РАН по лесу.



«В данном законе цели экономического развития нашего государства противопоставляются целям сохранения биоразнообразия и поддержания экологического баланса. Достижения современной науки и мировая практика свидетельствуют о том, что пути разрешения таких конфликтов существуют, в том числе и при развитии магистральной инфраструктуры. Новые проекты, в том числе нацеленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, безусловно, необходимы для развития экономики России. Однако закон содержит в себе неустранимые противоречия с другими федеральными законами, открывает правовую возможность ведения хозяйственной деятельности с разрушением экосистем, составляющих основу экологической безопасности нашей страны», - говорится в документе.



По оценке ученых, «принятие закона приведет к экологическим катастрофам и экономическому ущербу, значительно превышающему выгоды, которые сулят его разработчики». В РАН полагают, что «для развития магистральной инфраструктуры необходима разработка законов, которые не вступают в противоречие с другими законами, предусматривают специфику планируемых проектов и проведение государственной экологической экспертизы, нацеленной на обеспечение экологической безопасности нашей страны».



При этом, как подчеркивают ученые, «экономическое развитие нашей страны не должно идти вразрез с недавно утвержденными национальными целями развития Российской Федерации, к которым относятся (а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей и (в) комфортная и безопасная среда для жизни».



Научные советы РАН просят Владимира Путина дать поручение разработать законы, нацеленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры России, которые не вступают в противоречие с другими законами, учитывают необходимость обеспечения экологической безопасности и специфику проектов, с привлечением профильных научных и природоохранных организаций, а также с учетом общественного мнения. А также - сохранить государственную экологическую экспертизу при реализации всех проектов, в том числе нацеленных на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры на всей территории нашей страны.



Отдельным пунктом выделена просьба «сохранить существующие режимы для всех особо охраняемых природных территорий России и Байкальской природной территории».



Между тем, Госдума, принявшая закон, не собирается менять свою позицию. «Закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры, в первую очередь, позволит ускорить сроки строительства новых железнодорожных магистралей, ведущих на восток нашей страны, и повысить эффективность железнодорожного транспорта. После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить, в среднем, до двух лет. Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза, что, в частности, даст возможность значительно увеличить экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — цитирует слова председателя Госдумы Вячеслава Володина сайт нижней палаты российского парламента.



Вячеслав Володин отметил, что «подобные решения, направленные на оптимизацию и упрощение целого ряда процедур в сфере градостроительства, земельных и других отношений, уже эффективно показали себя в Крыму во время модернизации инфраструктуры полуострова».



«Новый закон будет способствовать развитию Сибири и Дальнего Востока, а также позволит обеспечить развитие российской экономики в целом, — подчеркнул председатель Госудмы. – При этом важнейшей составляющей в ходе строительства и модернизации транспортной инфраструктуры остается строжайшее соблюдение требований природоохранного законодательства».



«Вопрос о необходимости жесткого контроля ситуации с вырубкой леса вдоль Байкала для модернизации БАМа и Трансиба 30 июля обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина и главы Иркутской области Игоря Кобзева. Госдума будет внимательно следить за ситуацией в регионе. Необходимые поручения уже даны трем профильным комитетам – по экологии и охране окружающей среды; по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; по транспорту и строительству. Уверен, что и депутаты, избранные от этого региона, также примут самое активное участие в этой работе», — заявил Вячеслав Володин.



Фото: «Номер один» Не подписывать закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». С такой просьбой обратились к Владимиру Путину научный совет Российской академии наук по экологии биологических систем и научный совет РАН по лесу. Текст обращения размещен на сайте Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук.«В данном законе цели экономического развития нашего государства противопоставляются целям сохранения биоразнообразия и поддержания экологического баланса. Достижения современной науки и мировая практика свидетельствуют о том, что пути разрешения таких конфликтов существуют, в том числе и при развитии магистральной инфраструктуры. Новые проекты, в том числе нацеленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, безусловно, необходимы для развития экономики России. Однако закон содержит в себе неустранимые противоречия с другими федеральными законами, открывает правовую возможность ведения хозяйственной деятельности с разрушением экосистем, составляющих основу экологической безопасности нашей страны», - говорится в документе.По оценке ученых, «принятие закона приведет к экологическим катастрофам и экономическому ущербу, значительно превышающему выгоды, которые сулят его разработчики». В РАН полагают, что «для развития магистральной инфраструктуры необходима разработка законов, которые не вступают в противоречие с другими законами, предусматривают специфику планируемых проектов и проведение государственной экологической экспертизы, нацеленной на обеспечение экологической безопасности нашей страны».При этом, как подчеркивают ученые, «экономическое развитие нашей страны не должно идти вразрез с недавно утвержденными национальными целями развития Российской Федерации, к которым относятсясохранение населения, здоровье и благополучие людей икомфортная и безопасная среда для жизни».Научные советы РАН просят Владимира Путина дать поручение разработать законы, нацеленные на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры России, которые не вступают в противоречие с другими законами, учитывают необходимость обеспечения экологической безопасности и специфику проектов, с привлечением профильных научных и природоохранных организаций, а также с учетом общественного мнения. А также - сохранить государственную экологическую экспертизу при реализации всех проектов, в том числе нацеленных на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры на всей территории нашей страны.Отдельным пунктом выделена просьба «сохранить существующие режимы для всех особо охраняемых природных территорий России и Байкальской природной территории».Между тем, Госдума, принявшая закон, не собирается менять свою позицию. «Закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры, в первую очередь, позволит ускорить сроки строительства новых железнодорожных магистралей, ведущих на восток нашей страны, и повысить эффективность железнодорожного транспорта. После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить, в среднем, до двух лет. Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза, что, в частности, даст возможность значительно увеличить экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона», — цитирует слова председателя Госдумы Вячеслава Володина сайт нижней палаты российского парламента.Вячеслав Володин отметил, что «подобные решения, направленные на оптимизацию и упрощение целого ряда процедур в сфере градостроительства, земельных и других отношений, уже эффективно показали себя в Крыму во время модернизации инфраструктуры полуострова».«Новый закон будет способствовать развитию Сибири и Дальнего Востока, а также позволит обеспечить развитие российской экономики в целом, — подчеркнул председатель Госудмы. – При этом важнейшей составляющей в ходе строительства и модернизации транспортной инфраструктуры остается строжайшее соблюдение требований природоохранного законодательства».«Вопрос о необходимости жесткого контроля ситуации с вырубкой леса вдоль Байкала для модернизации БАМа и Трансиба 30 июля обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина и главы Иркутской области Игоря Кобзева. Госдума будет внимательно следить за ситуацией в регионе. Необходимые поручения уже даны трем профильным комитетам – по экологии и охране окружающей среды; по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; по транспорту и строительству. Уверен, что и депутаты, избранные от этого региона, также примут самое активное участие в этой работе», — заявил Вячеслав Володин.Фото: «Номер один»