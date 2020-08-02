В Бурятии проект о донорстве выиграл президентский грант

637 тысяч направят на вовлечение молодежи в добровольное донорское движение





Общественная организация «Российский союз молодежи» выиграл президентский грант на сумму 637 тысяч рублей за проект «Вместе спасаем жизни». Он направлен на вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 25 лет в добровольное донорское движение. Проект охватит 12 районов республики, Улан-Удэ и Северобайкальск, и будет реализовываться до 31 мая 2021 года.



Инициатором проекта стал менеджер по пропаганде донорства крови и ее компонентов Бурятской республиканской станции переливания крови Баяр Жигмитдоржиев.





- Я работаю в Службе крови и понимаю высокую потребность медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах. В 2016 году я вступил в ряды доноров и вижу, что сдавать кровь может большее количество людей, поэтому главной задачей проекта стало обучение и подготовка волонтеров среди школьников, студентов ссузов и вузов для проведения донорских акций и мероприятий. Донором можно стать только в 18 лет, но работу по пропаганде донорства мы ведем уже со старшими классами школ республики.



В рамках реализации проекта планируется провести Республиканский слет волонтеров донорского движения. Однако это массовое мероприятие будет зависеть от эпидемиологической ситуации.





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