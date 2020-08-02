В Бурятии спасли заблудившегося на Пике Любви

Мужчина повредил ногу





В ночь с 30 на 31 июля на пульт Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что районе Пика Любви в Тункинском районе в лесу потерялся человек. 3 спасателя БРПСС выехали на помощь из поселка Кырен.







Работники поисково-спасательной службы обнаружили потерявшегося через 40 минут после начала поисков. У мужчины была повреждена нога. Спасатели помогли пострадавшему спуститься вниз к поселку Аршан, где передали его скорой помощи, сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.





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