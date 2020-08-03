В Бурятии сельчанин четыре месяца ждал ответа от чиновников

Проверка его заявления началась только после обращения в прокуратуру





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе одного из подведомственных учреждений администрации Тункинского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в марте 2020 года в учреждение поступило обращение жителя поселка Аршан о нарушении его прав при строительстве здания на соседнем земельном участке. В нарушение закона должностное лицо своевременно не рассмотрело обращение и не направило ответ заявителю. Лишь спустя четыре месяца, после прокурорского вмешательства, учреждение организовало проверку по заявлению.Прокурор района внес представление и.о. начальника муниципального казенного учреждения, которое удовлетворено. Также по постановлению прокурора и.о. руководителя привлечена к административной ответственности и оштрафована на 5 тысяч рублей.Фото: «Номер один»