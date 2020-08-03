Родители младшеклассников не торопятся покупать школьную форму

Их экономные настроения можно понять – нет ясности с форматом обучения



Треть родителей учеников младших классов не покупает школьную форму в ожидании новостей: пойдут ли дети в сентябре в школу или будут учиться дистанционно, сообщает результаты своего опроса портал



На вопрос, купили ли, планируют ли покупать школьную форму к 2020-2021 учебному году, утвердительно ответили 45% родителей учеников 1-4-х классов, 37% родителей учеников 5-9-х классов и 19% родителей учеников 10-11-х классов.



В ожидании новостей о продолжении дистанционного обучения или возврате к очному обучению - 33% родителей учащихся младшей школы, 28% родителей учеников среднего звена и 17% родителей 10- и 11-классников.



На прошлогоднюю форму надеются 10-12% родителей.



Стоит учитывать, что чем старше дети респондентов, тем больше среди них тех, кто не носит школьную форму.







При этом при любых вариантах все школы республики возобновят работу с 1 сентября с соблюдением целого ряда условий, прописанных в постановлении главного санитарного врача России. В частности, документ обязывает каждую школу иметь необходимое количество дезинфицирующих средств для уборки помещений и для обработки рук. Соответствующее оборудование для этого должно быть размещено на входе в школы, возле пищеблоков и санузлов. На входе в образовательные учреждения будет проводиться обязательная термометрия. Также каждая школа должна иметь рециркуляторы для обеззараживания воздуха.



Заметим и еще одно - прогнозы о завершении пандемии коронавируса летом с наступлением жары себя не оправдали. Пандемия будет длиться «еще долго». Такой прогноз теперь сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Российские ученые и минздрав сейчас осторожно говорят о том, что COVID-19 отступит лишь после Нового года – к февралю 2021-го.



Фото: egov-buryatia.ru Треть родителей учеников младших классов не покупает школьную форму в ожидании новостей: пойдут ли дети в сентябре в школу или будут учиться дистанционно, сообщает результаты своего опроса портал SuperJob На вопрос, купили ли, планируют ли покупать школьную форму к 2020-2021 учебному году, утвердительно ответили 45% родителей учеников 1-4-х классов, 37% родителей учеников 5-9-х классов и 19% родителей учеников 10-11-х классов.В ожидании новостей о продолжении дистанционного обучения или возврате к очному обучению - 33% родителей учащихся младшей школы, 28% родителей учеников среднего звена и 17% родителей 10- и 11-классников.На прошлогоднюю форму надеются 10-12% родителей.Стоит учитывать, что чем старше дети респондентов, тем больше среди них тех, кто не носит школьную форму. Как сообщал «Номер один» , в Бурятии формат начала обучения в школах Бурятии окончательно будет выбран в середине августа на республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. «Сейчас мы рассматриваем разные варианты, в том числе и очно-заочное обучение. То есть, когда класс какое-то время будет учится очно, а потом заочно, в формате сменяемости. В каждой школе сейчас просчитываются разные варианты», - пояснял министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.При этом при любых вариантах все школы республики возобновят работу с 1 сентября с соблюдением целого ряда условий, прописанных в постановлении главного санитарного врача России. В частности, документ обязывает каждую школу иметь необходимое количество дезинфицирующих средств для уборки помещений и для обработки рук. Соответствующее оборудование для этого должно быть размещено на входе в школы, возле пищеблоков и санузлов. На входе в образовательные учреждения будет проводиться обязательная термометрия. Также каждая школа должна иметь рециркуляторы для обеззараживания воздуха.Заметим и еще одно - прогнозы о завершении пандемии коронавируса летом с наступлением жары себя не оправдали. Пандемия будет длиться «еще долго». Такой прогноз теперь сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Российские ученые и минздрав сейчас осторожно говорят о том, что COVID-19 отступит лишь после Нового года – к февралю 2021-го.Фото: egov-buryatia.ru