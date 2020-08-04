Первоначальный взнос по «Дальневосточной ипотеке» снижен до 15%

В Бурятии по этой программе уже заключены более 1000 договоров на общую сумму 2,5 миллиарда рублей



Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным программам, включая «дальневосточную ипотеку», с 20% до 15%. Ранее министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики выступило с инициативой о снижении первоначального взноса. Проект был разработан министерством финансов РФ и передан на рассмотрение в правительство.



«Снижение первоначального взноса с 20% до 15% повысит доступность «дальневосточной ипотеки» для молодых семей и участников программы «Дальневосточный гектар», - прокомментировал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. – Программа востребована: на сегодняшний день 13 банков-участников программы заключили 9 227 договоров на получение «дальневосточной ипотеки». Число заявок и выданных кредитов по программе продолжает расти: за прошедшую неделю прирост заявок составил более 850, а общая сумма выданных с момента старта программы средств превысила 31 миллиард рублей. Снижение первоначальной ставки придаст программе новый импульс».



По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), лидирующие позиции по числу выданных кредитов занимает Приморский край, где к настоящему моменту заключено 2529 договоров на общую сумму 9,3 миллиарда рублей. В Якутии подписан 2300 льготных договоров на сумму 8,7 миллиарда рублей. Далее в рейтинге заключенных договоров следуют: Хабаровский край (1247 договоров на сумму 4,4 миллиарда рублей) и Бурятия (здесь заключили 1049 договор на общую сумму 2,5 миллиарда рублей). В целом по ДФО средняя сумма «дальневосточной ипотеки» составляет 3,5 миллиона рублей.



Агентство также проанализировало данные регионов ДФО о заинтересованности в приобретении жилья по программе «Дальневосточная ипотека» потенциальными участниками. По данным агентства, в настоящее время 38 тысяч семей заинтересованы в получении кредита, из них почти 4000 хотели бы взять его для индивидуального жилищного строительства, сообщает пресс-служба АРЧК.



Напомним, что на прошлой неделе в ходе четвертого заседания рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека» под председательством Александра Козлова ее участники рассмотрели вопросы обеспечения потребности в новом жилье, строительства комплексной застройки в регионах и изменения условий предоставления «дальневосточной ипотеки» для ИЖС.



АРЧК при поддержке минвостокразвития России работает над решением вопросов упрощения условий «дальневосточной ипотеки» для участников программы «Дальневосточный гектар». АРЧК вместе с минвостокразвития России разработано предложение досрочно передавать участок в собственность в случае передачи его в залог. Это предложение уже одобрено правительством РФ и внесено на рассмотрение в Госдуму. Такая поправка позволит участникам программы оставлять землю в залог при получении кредита. Кроме того, предлагается снизить сам объем залогового имущества для получения кредитов под ИЖС – по этому направлению ведется работа с банками.



Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка – 2 процента годовых. Первоначальный взнос – 15%, кредит выдается на срок не более 20 лет. Максимальный размер кредита – до 6 миллионов рублей. В настоящее время к реализации программы подключились 13 банков, причем 5 банков работают и по предоставлению ипотечных кредитов для индивидуального жилищного строительства, и еще три банка намерены начать оказывать такую услугу с третьего квартала текущего года. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО. Полный список банков-партнеров по регионам можно посмотреть на интерактивной карте на сайте hcfe.ru. Здесь же можно оставить заявку на консультацию специалиста Агентства по вопросам получения ипотеки под 2% годовых.



Решение о внедрении в ДФО ипотеки 2% принял президент РФ на V Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. А 7 декабря 2019 года постановлением правительства РФ утверждены условия программы «Дальневосточная ипотека».



Фото: minvr.gov.ru

