В Улан-Удэ распределят свободные места в детсады

Распределение пройдет 6 августа
6 августа в Улан-Удэ состоится дополнительное распределение мест в муниципальные детсады и дошкольные группы при городских школах.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, если в электронной карточке ребенка не указано учреждение, которое будет производить дополнительный набор, родители могут внести изменения в перечень ранее выбранных организаций следующим образом:
- На портале sad.obr03.ru, если у родителя (законного представителя), подававшего первичное заявление о постановке на учет, имеется подтвержденная учетная запись на едином портале государственных услуг;
- Направить заявление на электронную почту отдела дошкольного образования odo@ulan-ude-eg.ru или на электронную почту Комитета по образованию ko@ulan-ude-eg.ru;
- Записаться на прием в отдел дошкольного образования на сайте Родители Улан-Удэ – Детские сады – Запись на прием в дошкольный отдел.
Консультацию со специалистами отдела дошкольного образования можно получить по телефонам: 8 (3012) 21-11-03, 8 (3012) 22-12-71 (муниципальные сады); -8 (3012) 21-61-40 (частные сады).
Фото: мэрия Улан-Удэ
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