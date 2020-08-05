Туристы из Бурятии снова полетели в Анталью

Спрос на отдых в Турции в Улан-Удэ оказался довольно высок





Железный занавес коронавируса приподняли для наших туристов. Первые отдыхающие из Бурятии после снятия коронавирусных ограничений полетели в Турцию. Радость туристов, которым разрешили вырваться из душной российской атмосферы на Средиземноморье, не знает границ.

- Конечно, мы этого так давно ждали и до последнего момента не верили, что международное сообщение откроют, - рассказывает улан-удэнский менеджер по туризму Мария Головинская. - Пока первые наши туристы улетели чартерными рейсами на отдых в Турцию через Москву, но после 10 августа начнут летать чартеры из Иркутска с технической посадкой в Ростове-на-Дону.Спрос на Турцию в Улан-Удэ довольно высок, отмечает Мария Головинская. И это несмотря на то, что летний сезон заканчивается и не все еще знают об открытии границы.Правда, судя по туристическим форумам, людей несколько тревожат требования принимающей стороны. Несмотря на то, что никаких справок вылетающим собирать не надо, риски все же остаются. Как отмечают в Ассоциации туроператоров РФ со ссылкой на информацию из посольства РФ в Турции, в терминале аэропорта до прохождения паспортного контроля у каждого пассажира измерят температуру.Те, у кого не обнаружены симптомы заболевания и повышенная температура, могут спокойно следовать по своему маршруту. При выявлении повышенной температуры или других подозрительных проявлений пассажиру может быть предложен бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Пассажиров с симптомами COVID-19 поместят в карантин/изоляцию, в случае положительного теста на коронавирус направят в госпиталь для обследования и лечения. Причем и летящим в соседних креслах не поздоровится.Как отмечают на Atorus.ru, «в случае установления у пассажира определенного рейса диагноза COVID-19, лиц, находившихся с ним в контакте (пассажиры, сидевшие на двух креслах спереди, сзади и по бокам от кресла заболевшего, а в случае если больной сидел у прохода – то сидевших по диагонали спереди и сзади от него), поместят на 14-дневный карантин». Как говорится, ехали на море, а попали в больницу.Правда, вероятность подобного варианта развития событий крайне мала для конкретного туриста. Тем не менее в интернете появилась масса советов относительно того, как не привлечь внимания турецких проверяющих при прохождении контроля. И как при наличии простуды сбить температуру и даже перестать кашлять с помощью медикаментозных средств. Добавим, что для наших туристов открыли свои границы всего три страны, в том числе и африканская Танзания. Правда, есть сомнения, что поток в эту страну превысит цифру 0.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com