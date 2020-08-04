В Россию въехали китайские танки

Эшелон НОАК пересек границу для участия в «Танковом биатлоне»





На железнодорожную станцию Забайкальск в Забайкальском крае прибыл воинский эшелон с техникой Национально-освободительной армии Китая (НОАК) для участия в международном конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр-2020, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В составе эшелона - платформы с танками «Type 96», специальной ремонтно-восстановительной и обслуживающей техникой, вагоны с материально-техническими средствами и штатными боеприпасами. Этим же эшелоном прибыла передовая группа: механики-водители танков, инженерно-технический состав команды НОАК, принимающей участие в «Танковом биатлоне».



По прибытию, командованием общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, была организована торжественная встреча военнослужащих НОАК традиционным хлебом-солью. Возглавил встречу заместитель командующего объединением – генерал-майор Валерий Шарагов.



Кроме того, личный состав команды Национально-освободительной армии Китая был обследован на наличие новой короновирусной инфекции - COVID-19.



Медицинский осмотр и тесты были проведены специалистами медицинской службы Восточного военного округа. Работы были проведены сразу по прибытию в изолирующих медицинских костюмах и масках при соблюдении всех санитарных правил и норм. По итогам обследования заболевших военнослужащих не выявлено, жалоб на состояние здоровья не поступало.



В составе воинского эшелона в Россию прибыла команда из 27 военнослужащих, а также 18 единиц бронированной и колесной техники.



Церемония открытия Армейских международных игр-2020 состоится 23 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» (Московская область). В ходе АрМИ-2020 будет проведено 30 конкурсов на территории пяти государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, и Узбекистана). В военных играх примет участие более 200 команд, в состав которых вошли около 5 тысяч военнослужащих.



В России пройдет 24 конкурса. Пять из них - «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Страж порядка», «Аварийный район» и «Верный друг» – в Московской области,



Фото: structure.mil.ru

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