В Бурятии выздоровели 82% пациентов с COVID-19

В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4287



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4287. Это на 24 случая больше, чем было во вторник. В Улан-Удэ - 2413 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3567 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 24 новых случаев COVID-19: 11 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



Круг контактных лиц составляет 1134 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 303 больных. Из них 13 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 373 больных COVID-19 с легким течением заболевания.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ - нет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся шесть человек, на ИВЛ один больной, старше 65 лет - нет.



В четырех обсерваторах находится 49 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1460 человек, с нарастающим итогом – от 244 996 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по состоянию на 4 августа выздоровели 82% пациентов с COVID-19, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Неделей ранее этот показатель составлял 72%. Регион находится на пятом месте в ДФО по доле выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19.



Наибольший процент жителей, справившихся с COVID-19, в Чукотском автономном округе– 96%. На втором месте – Забайкальский край - выздоровели уже 91% пациентов, на третьем – Якутия и Еврейская автономная область, где коронавирус победили по 90% от общего числа заболевших. Самая низкая доля выздоровевших, как и на прошлой неделе, зафиксирована в Сахалинской области – 48%.



В Дальневосточном федеральном округе за весь период пандемии зафиксировано 40 729 случаев заболевания коронавирусом, более половины (78%) жителей выздоровели. Это второй результат по стране. Наибольший показатель зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе – 81%, наименьший - в Северо-Западном федеральном округе – 74%. В целом показатель по стране чуть ниже показателя по ДФО и составляет 77%.



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