05.08.2020
Житель Бурятии заплатил алименты под угрозой уголовного дела

Житель Бурятии заплатил алименты под угрозой уголовного дела

Официально неработающий мужчина сразу нашел необходимую сумму

Житель Кяхты, чтобы избежать уголовной ответственности, выплатил своему 13-летнему ребенку задолженность по алиментам на сумму свыше 132 тыс. рублей.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина, обязанный ежемесячно выплачивать алименты в размере четверти от всех доходов, официально нигде не работал и материальной помощи ребенку не оказывал. С момента последней выплаты алиментов у него накопился долг в размере 132 тысяч рублей.

Пристав составил в отношении должника протокол об административном правонарушении и рассказал о перспективе уголовного наказания. После этого мужчина поспешил оплатить долг в полном объеме. На сегодняшний день 132 тысячи рублей перечислены на счет взыскателя. В дальнейшем он обязался своевременно и в полном объеме производить платежи по алиментам.

Фото: «Номер один»
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