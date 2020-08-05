Житель Бурятии заплатил алименты под угрозой уголовного дела

Официально неработающий мужчина сразу нашел необходимую сумму







Житель Кяхты, чтобы избежать уголовной ответственности, выплатил своему 13-летнему ребенку задолженность по алиментам на сумму свыше 132 тыс. рублей.

Как сообщили в УФССП Бурятии, мужчина, обязанный ежемесячно выплачивать алименты в размере четверти от всех доходов, официально нигде не работал и материальной помощи ребенку не оказывал. С момента последней выплаты алиментов у него накопился долг в размере 132 тысяч рублей.Пристав составил в отношении должника протокол об административном правонарушении и рассказал о перспективе уголовного наказания. После этого мужчина поспешил оплатить долг в полном объеме. На сегодняшний день 132 тысячи рублей перечислены на счет взыскателя. В дальнейшем он обязался своевременно и в полном объеме производить платежи по алиментам.Фото: «Номер один»