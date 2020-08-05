05.08.2020
Треть россиян мечтают построить дом на земле

Треть россиян мечтают построить дом на земле

Однако вести крестьянское хозяйство или стать фермером хотел бы лишь каждый десятый

Треть россиян хотели бы построить собственный дом (33%), что на 5%. больше, чем в 2010 году. Чаще эту цель ставят перед собой жители городов с населением 500-950 тысяч человек (42%). Также хотели бы жить в своем доме представители молодых поколений 18-24 лет (49%) и 25-34 лет (54%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о желании россиян иметь свой надел земли и целях его использования.
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Получать со своей земли продукты хотели бы 27% наших соотечественников (+7% с 2010 года). Чаще питаться с огорода выражают желание жители населенных пунктов с населением 100-500 тысяч человек и менее 100 тысяч.

Построить дачу хотели бы 14% россиян, что в два раза больше, чем десять лет назад. Молодежь и представители среднего возраста чаще заинтересованы в наличии собственного дачного домика (по 21% среди 18-24 и 35-44-летних). Также чаще хотели бы иметь возможность выбраться на свою дачу жители столиц и городов-миллионников (по 22%).

Пи этом вести крестьянское хозяйство, стать фермером хотел бы лишь каждый десятый (13%), чаще те, кто проживает в сельской местности (21%), а также представители поколения 25-34-летних (21%). Часть наших соотечественников хотели бы использовать землю в качестве источника дополнительного дохода от продажи выращенных продуктов (12%) или просто любят работать на земле (11%).

Фото: pixabay.com

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