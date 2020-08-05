Треть россиян мечтают построить дом на земле

Однако вести крестьянское хозяйство или стать фермером хотел бы лишь каждый десятый



Треть россиян хотели бы построить собственный дом (33%), что на 5%. больше, чем в 2010 году. Чаще эту цель ставят перед собой жители городов с населением 500-950 тысяч человек (42%). Также хотели бы жить в своем доме представители молодых поколений 18-24 лет (49%) и 25-34 лет (54%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.

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Получать со своей земли продукты хотели бы 27% наших соотечественников (+7% с 2010 года). Чаще питаться с огорода выражают желание жители населенных пунктов с населением 100-500 тысяч человек и менее 100 тысяч.



Построить дачу хотели бы 14% россиян, что в два раза больше, чем десять лет назад. Молодежь и представители среднего возраста чаще заинтересованы в наличии собственного дачного домика (по 21% среди 18-24 и 35-44-летних). Также чаще хотели бы иметь возможность выбраться на свою дачу жители столиц и городов-миллионников (по 22%).



Пи этом вести крестьянское хозяйство, стать фермером хотел бы лишь каждый десятый (13%), чаще те, кто проживает в сельской местности (21%), а также представители поколения 25-34-летних (21%). Часть наших соотечественников хотели бы использовать землю в качестве источника дополнительного дохода от продажи выращенных продуктов (12%) или просто любят работать на земле (11%).



Фото: pixabay.com



Треть россиян хотели бы построить собственный дом (33%), что на 5%. больше, чем в 2010 году. Чаще эту цель ставят перед собой жители городов с населением 500-950 тысяч человек (42%). Также хотели бы жить в своем доме представители молодых поколений 18-24 лет (49%) и 25-34 лет (54%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные исследования о желании россиян иметь свой надел земли и целях его использования.Получать со своей земли продукты хотели бы 27% наших соотечественников (+7% с 2010 года). Чаще питаться с огорода выражают желание жители населенных пунктов с населением 100-500 тысяч человек и менее 100 тысяч.Построить дачу хотели бы 14% россиян, что в два раза больше, чем десять лет назад. Молодежь и представители среднего возраста чаще заинтересованы в наличии собственного дачного домика (по 21% среди 18-24 и 35-44-летних). Также чаще хотели бы иметь возможность выбраться на свою дачу жители столиц и городов-миллионников (по 22%).Пи этом вести крестьянское хозяйство, стать фермером хотел бы лишь каждый десятый (13%), чаще те, кто проживает в сельской местности (21%), а также представители поколения 25-34-летних (21%). Часть наших соотечественников хотели бы использовать землю в качестве источника дополнительного дохода от продажи выращенных продуктов (12%) или просто любят работать на земле (11%).Фото: pixabay.com