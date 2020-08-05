Власти «заболтали» проблему грязного воздуха в Улан-Удэ

Реальных шагов к улучшению качества воздуха в этом году так и не сделано





Неумолимо приближающийся отопительный сезон в столице Бурятии и, как следствие, ухудшение атмосферы воздуха из-за роста концентрации частиц PМ 2,5 (частиц несгоревшего угля), вызывающих опасные респираторные заболевания, пока никак не подстегнул власти к реальным мерам. Кроме отдаленных планов и разговоров, в республике пока ни на шаг не продвинулись в 2020 году, чтобы кардинально улучшить качество городского воздуха.

На прошлой неделе на совещании в мэрии Улан-Удэ приняли решение о создании очередной рабочей комиссии, которая подготовит поправки в региональный Закон «Об охране атмосферного воздуха».По предложению первого заместителя мэра Олега Екимовского, важно усилить ответственность владельцев небольших котельных из малого и среднего бизнеса.- Некоторые сжигают отработанное моторное масло, которое недопустимо жечь, - заявил он. - Другие находятся в непосредственной близости от тепломагистралей, но, тем не менее, безответственно относятся к экологии и топят углем. Хотя их соседи, такие же бизнесмены, выбирают центральное тепло или электричество, – сообщил он.В качестве примера можно привести один из супермаркетов «Абсолют». Несмотря на то, что рядом проходит тепломагистраль, торговый центр отапливается путем сжигания твердого топлива.По словам другого заместителя мэра Сергея Гашева, необходимо установить нормативные выбросы для подобных небольших котельных, которые сегодня отсутствуют. Это не позволяет контролирующим органам проверять соблюдение экологического законодательства и штрафовать бизнес. Однако участники совещания посетовали: на региональном уровне данный вопрос не отрегулирован. И все надежды связаны с Хуралом, куда направят предложение о принятии соответствующего республиканского закона.Очевидно, что все эти маленькие шажки совсем не то, чего ждут горожане от властей. Ведь котельные, принадлежащие ИП и ООО, вносят минимальный вклад в загрязнение на фоне выбросов ТЭЦ и частного сектора Улан-Удэ.- К сожалению, это полумеры, и реальных шагов в направлении улучшения качества воздуха в этом году так и не сделано, - возмущается участник совещания, депутат Хурала Егор Олзоев. - Мы весь год только и говорили то о пеллетах, то о «бездымном» угле, теперь о штрафах, заставляя бизнес присоединяться к ТГК-14. В итоге сезон на носу, а ничего так и не сделано. Власти просто расписались в собственном бессилии.При этом есть реальные механизмы, и они могут снизить объем сжигания угля в частном секторе и рассеять смог над городом зимой.- Принятие программы по повышению энергоэффективности зданий и массовое утепление частного сектора позволят как минимум в два раза снизить потребление угля, - сообщил депутат. - А снижение потерь тепла — это шаг к переходу на экологичное электроотопление, по крайней мере, в период несильных холодов.Также, по мнению эксперта, необходимо рассмотреть вопрос о запрете на маркетинг и сбыт самых вредных марок бурого угля, дающего больше дыма и сернистых выбросов при сжигании.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»