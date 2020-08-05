Коронавирус «обнуляет» перевозки пассажиров по Транссибу

Поезда дальнего следования на ВСЖД в июле обезлюдели более чем на 50 процентов



В июле нынешнего года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги отправлено более 1 миллиона пассажиров, что на 27,3 % меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба ВСЖД. Из них в пригородном сообщении отправлено около 860 тысяч пассажиров (– 19,1 %), в дальнем следовании – более 161,3 тыс (– 52,9 %).



Пассажирооборот в июле 2020 года составил более 191 миллиона пассажиро-километров, что на 54 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года.



Всего за январь-июль 2020 года отправлено свыше 5,8 миллиона пассажиров (–21,5 %). Из них в дальнем следовании перевезено более 1 миллиона пассажиров (– 39,7 %), в пригородном сообщении – более 4,8 миллиона пассажиров (– 16,1 %).



Пассажирооборот на ВСЖД с начала 2020 года снизился более чем на 40% к уровню прошлого года и составил около 1 миллиарда пассажиро-километров.



Фото: old-visual.rzd.ru

