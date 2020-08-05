В Бурятии с Восточных Саян эвакуировали 68-летнего туриста

Житель Иркутска травмировал ногу на маршруте Нилова Пустынь–Шумак -перевал Аршанский



В Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Бурятии накануне поступила информация о том, что в Окинском районе участник зарегистрированной тургруппы во время передвижения по маршруту Нилова Пустынь – Шумак – перевал Аршанский повредил ногу и не может передвигаться самостоятельно.



Для транспортировки туриста из труднодоступной местности было принято решение о привлечении вертолета Ми-8 МЧС России. По предварительным данным, 68-летний житель Иркутска сломал ногу. Пострадавший ожидал помощи на стоянке «Пляж» у реки Китой.



Сегодня утром борт вылетел из Иркутска с 4 спасателями и врачом Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. В 11:40 (местного времени) вертолет совершил посадку на отмели в русле реки. Мужчину транспортировали на борт вертолета, оказали первую помощь и передали врачам скорой помощи в поселке Никола Иркутской области. По словам спасателей, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили в региональном главке МЧС.



Фото: 03.mchs.gov.ru

