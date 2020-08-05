В Бурятии опасно поднимается уровень реки Чикой

Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС и муниципалитетов



В Бурятии при повышении уровня воды реки Чикой в зоне подтопления может оказаться населенный пункт Чикой Кяхтинского района. Уровень критической отметки на реке составляет 400 см. Сегодня утром он составил 345 см. Мониторинг ситуации ведется старостой сельского поселения, установлены вешки, население проинформировано. В зоне риска находится защитная дамба.



Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии и администраций Бичурского и Кяхтинского районов республики, сообщила пресс-служба управления.



Накануне в Центр управления в кризисных ситуациях уже поступила информация о подтоплении участка нежилого дома в селе Подгорное в результате подъема уровня воды на реке Чикой. Для обследования ситуации на место выехали представители администрации Бичурского района. В зоне подтопления были выставлены вешки, производится постоянный мониторинг. Силами местного населения проведено информирование жителей путем подворового обхода.



В этом селе проживают 12 человек. Сегодня планируется размещение двух местных жителей в Центральной районной больнице Бичурского района. В случае необходимости, остальные жители готовы разместиться у родственников в селах Дэбэн и Топка. Также предусмотрен пункт временного размещения вместимостью 180 человек на базе средней общеобразовательной школы села Окино-Ключи (в 17 км.).



«Сотрудниками МВД выставлен круглосуточный пост. Бригадой РЭС проведен осмотр линий, нарушений в электроснабжении не выявлено.В Бичурском районе действует режим «Повышенная готовность», - уточнили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Фото: 03.mchs.gov.ru



