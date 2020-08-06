06.08.2020
В Бурятии разрушилось берегоукрепление в селе Максимиха на Байкале

В Бурятии разрушилось берегоукрепление в селе Максимиха на Байкале

Сооружение ценой в 18 млн рублей простояло всего пять лет и перестало «прикрывать» популярный курорт  

«Центррегионводхоз» обязан привести в технически исправное состояние берегоукрепления га популярном «пляжном» местечке Байкала – селе Максимиха в Бурятии.

Такое решение принял Иркутский районный суд, удовлетворив в полном объеме требование Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, сообщили в надзорном органе. Прокурорского  реагирования потребовало попустительское и невнимательное отношение эксплуатирующей организации к гидротехническому сооружению.

Оно возведено в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии в 2014 году и обошлось в 18 миллионов рублей. Однако сейчас все сооружение находится в полуразрушенном состоянии и не исполняет свои функции.

Еще в 2016 году заказчиком (Енисейским бассейновым водным управлением Росводресурсов) выявлены серьезные недостатки и дефекты берегоукрепления, в том числе - просадка и смещение конструкций. По результатам комиссионного обследования в 2019 году установлено дальнейшее его разрушение, в том числе повреждение сетки и вымывание из нее камня.

Между тем, нахождение берегоукрепительного сооружения в таком состоянии недопустимо. Оно не может обеспечивать защиту как окружающей среды, так и защиту жилых домов, автомобильной дороги в селе Максимиха от волн Байкала.

Фото: baikalproc.ru
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