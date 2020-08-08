Известный сумоист из Бурятии Анатолий Михаханов сломал колени восьми сумоистам

Спортсмен рассказал о трудностях спорта, где остались жесткие традиции от якудза





Фото: А. Михаханова



Два года назад Анатолий Михаханов вернулся домой после долгой спортивной карьеры в Японии. Однако его до сих пор помнят поклонники сумо – Толя вошел в историю как самый тяжелый борец, проходивший катком по соперникам. Он рассказал о трудностях спорта, где остались жесткие традиции от якудза, а также о том, почему не достиг большого успехаНа дохе впервые я встал в Японии. Там поверхность глиняная, а внутри все забито песком. В первый раз, когда оказался на тренировочной площадке, ноги горели, а потом как будто появилась подошва. Борешься же босиком, и в результате на ступне образуется корка из кожи, благодаря которой ничего не чувствуешь. Даже если канцелярской кнопкой уколоть.Конечно, не знал, до какой степени там тяжелые тренировки, жесткая иерархия, уважение к старшим. Если учитель называет белое черным, значит, так и есть. Слово учителя в школе сумо — закон. Японцы даже сравнивают это с якудзой.Жить в школе можно только мужчинам. Если сумоист женится, то жена должна найти отдельное жилье. Единственная женщина, кто может туда прийти, это жена учителя. Она приносит еду, следит за питанием. Учитель отправляет ее в супермаркет, а самых молодых отправляет за ней на велосипедах.Сейчас в Японии более 50 клубов сумо. Где-то - пять борцов, где-то - три, но в некоторых есть по 50-60, а это уже перебор. Самое нормальное — 20-25 человек. Когда их 50-60... Утром встаешь на тренировку, хочешь зайти в туалет, а там очередь. Все время стоит гул, ночью не заснешь — храп стоит невозможный.Не мог привыкнуть к языку и к тому, что нужно много есть. Чуть ли не тазами кормили. Там неважно, худой ты или нет, еда для всех одинаковая. Говорил одному: «Извини, я за тебя доедать не буду, уже не могу». Он все ел и ел, потом в туалет и обратно ел. И стал великим борцом. Пришел с весом 70 кг, а потом набрал и стал весить 140-150. Нарастил мощную мышечную массу - по полторы тысячи раз в день отжимался. У него постоянно вылетало плечо, поэтому его заставляли отжиматься.Некоторые рассказывают, что сумоисты съедают теленка или барана за один раз, но это все мифы. Нам делали белковый суп, куриный. Почему куриный? Потому что курица стоит на двух ногах, как и сумоисты. Большими тазами нарезали курицу, капусту, лук, рыбу. Все вперемешку — и курица, и рыба. Это называется «тянконабэ» - «вкусное блюдо». А еще необходимо съесть три больших чашки риса. Они реально здоровые, у меня в руке не помещались.Дедовщины практически не было, но иерархия и уважение к старшим очень жесткие. Помню такой момент, когда я стал помощником учителя. Учитель был директором японской ассоциации сумо. К нему ходил премьер-министр, приезжал император. Я уже приводил пример с цветами. Когда учитель спросил: «Это красное?». Я, как русский человек, ответил, что нет. У всех сразу лица изменились. Когда учитель ушел, ребята сказали: «Ты что так наглеешь? С учителем не спорят!». Я был в шоке, конечно. Хорошо, что все кончилось позитивно.В каждом клубе борцам платили зарплату. Сначала стипендия - когда идут соревнования. Когда поднимаешься в первый дивизион, заработная плата растет. Еще в конвертах иногда давали.Гонорары у суперзвезд сумо большие, могут до 2-3 млн долларов за один турнир заработать.Монголы борются еще в животе матери (улыбается). Они рождаются профессиональными борцами. Может, потому что приехали зарабатывать, в отличие от японцев, следующих традициям.Популярность пришла не потому, что я был крупным. Учитель болел, я за ним ухаживал, он ушел из жизни на моих руках. Японцы это очень ценят и знают, что я был самым лучшим помощником очень популярного и уважаемого учителя. Журналистам нравилось ко мне ходить и общаться, потому что никому не отказывал и всегда был открыт. Так что за мной до сих пор следят.Когда я скинул центнер, японцы написали большую статью про это. Они не верили, что я смог, восхитились силой воли. Это многих мотивировало. Мне даже в Instagram пишут, интересуются, как поживаю.В какой-то момент подумал: «Так продолжаться больше не может, надо брать себя в руки». Определился с рационом питания, занялся собой. Главное — цель и ежедневные тренировки дважды в день.У меня легкие тренировки. Затоплю баньку, растягиваю мышцы, даю им отдохнуть. Мои тренировки — кардио, ходьба. При ходьбе работают мышцы, а при работе мышц сгорает жир. Ну и соблюдаю диету. Стараюсь есть понемногу, но часто. Не слишком строго, но всему нужно знать меру. И — наслаждаться едой. Не должно быть, что ты только поел, а через несколько минут снова голодный. Сейчас вешу 188 килограммов. Думаю, надо набрать мышечную массу.Когда борешься с маленьким, такое ощущение, что ты его не видишь. Говорят: «Нельзя их жалеть». А как их не жалеть? Вдруг упаду на него и все. Я восьми людям порвал колени. У одного даже кость показалась, колено в другую сторону вывернуло.Я же крупный. Соперник меня не удерживал, я на него падал — и все. Люди карьеру заканчивали. После этого старался осторожнее бороться, чувствовал ответственность. Мне учитель говорил: «Был бы ты пожестче — никого не жалел - добился бы большего, а ты — скромняга, жалеешь людей». А как не жалеть?Скольким людям сломал карьеру, даже однокурснику. Мы с ним дружим до сих пор, он говорит, сам виноват, что прием не получился, а я на него навалился. Он просто чересчур перенапрягся. Поэтому с маленькими тяжело.Он выжил. Я его вытащил – причем уже почти выиграл, а он очень уперся и стоял на ногах. Чтобы не навредить ему, переставил свою ногу за круг, чтобы остановить бой. Проиграл, получается.