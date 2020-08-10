Минобраз Бурятии решил порулить кадрами в районах

Ведомство первым оценило перспективы и возможности обновленной Конституции РФ



Министерство образования и науки Бурятии создало комиссию по вопросам согласования назначения должностных лиц администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных администраций), занимающихся управлением в сфере образования. Приказ ведомства об этом размещен на сайте нормативных актов республики и вступил в силу со момента публикации.



Не очень сложно догадаться, что отныне районные администрации должны согласовывать через комиссию кандидатуры на должности заведующих местными управлениями образования (районо или гороно, если говорить по старой привычке). Кандидаты, разумеется, должны иметь хорошие биографии, соответствующее образование. И даже представить доклад о состоянии сферы образования в муниципальном образовании (объемом не более 5-10 листов или слайдов), в котором изложить много чего (темы заботливо расписаны). Ну, а далее комиссия, председателем коей является сам министр, примет решение. Оно, конечно, носит рекомендательный характер, но учитывается при подготовке приказа минобрнауки Бурятии о согласовании назначения на должность руководителей районных управлений образования.



Вроде бы все коллегиально и во благо, но есть некие случаи (четко не определено – какие), когда можно обойтись и без проведения заседания комиссии или без учета ее мнения. Но такой вариант определит только сам министр. Такая вот ложка «дегтя» суровой реальности в «медовой бочке» демократии.



Да, ладно бы со всем этим. Интереснее тут другое. Похоже, минобрнауки Бурятии первым в республике, если не в стране, решило воспользоваться «плодами» принятых поправок к Конституции РФ и выстроить жесткую вертикаль власти в своей отрасли.



Дело в том, что статья 131 обновленной Конституции дополнена пунктом 1-1. Он гласит, что «Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом». А статья 132 дополнена следующим пунктом: «3. Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории». Иными словами, минобразу Бурятии все карты в руки.



С другой стороны, статья 12 Основного Закона страны осталась без изменений: «В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Без изменений осталась и статья 130 в главе 8 «Местное самоуправление»: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью».



Проще говоря, муниципалитеты от органов госвласти отделены.



Вот и возникает некая неопределенность в желании республиканского минобраза «порулить» кадрами в районных администрациях, в которых главы порой умеют быть весьма строптивы. Не выльется ли приказ ведомства в конфликты? Предсказывать сложно. Однако не исключено, что они будут. Ведь местное самоуправление, все-таки, не «обнулилось» и остается самостоятельным…



Или уже нет? Черт ногу сломит!



Фото: egov-buryatia.ru



