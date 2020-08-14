Рыбоохрана Бурятии вооружается техникой «до зубов»

В республику дополнительно направлено более 220 миллионов рублей на охрану байкальского омуля



Бурятии выделены 220 миллионов рублей дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение транспорта и оборудования для органов рыбоохраны, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.



Инспекторы рыбоохраны в нынешнем году получат более 110 единиц новой техники для рейдов по проверке соблюдения правил рыболовства и законодательства в области сохранения водных биологических ресурсов. В настоящее время для отделов рыбоохраны Бурятии уже закуплены десять автомобилей высокой проходимости «Соболь», три вездехода «Трэкол», четыре аэроглиссера «Север», три снегохода «Тайга», пять пятиместных мобильных жилых вагонов.



В конце августа ожидается доставка четырех автомобилей «Урал-Некст» с жилыми модулями на восемь спальных мест, девяти автомобилей ГАЗ «Садко-Некст» с жилыми модулями на пять спальных мест, двух скоростных катеров «КС 701.2», двадцати скоростных катеров «Неман» с подвесными лодочными моторами «Ямаха-175 л.с.», двадцати шестиместных резиновых лодок с подвесными лодочными моторами «Меркури-40 л.с.». В итоге территориальное управление Росрыболовства будет иметь возможность одновременно выставить 25 стационарных постов.



«Новые автомобили, катера, лодки, вездеходы и снегоходы получат все территориальные управления. Новая техника с легкостью выдерживает капризы природы и суровые климатические условия. Считаем, что она поможет в реализация мероприятий, направленных на охрану байкальского омуля и восстановления его численности. Это обеспечит снятие запрета на промышленный вылов самой ценной промысловой рыбы Байкала», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



В реках Бурятии с 1 августа начался нерест байкальского омуля, в связи с этим до 15 ноября запрещается его добыча на озере Байкал и в нерестовых реках: Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара и Кичера.



Активизация незаконной добычи нерестового омуля в Бурятии приходится, как правило, именно на это время, когда нерестовые косяки заходят в реки и становятся уязвимыми для браконьерства (с 1 августа на участке озера Байкал Кабанского района, с 15 августа в Посольском, Истокском сорах и на реке Селенга, а также в бассейне реки Баргузин, с 20 августа в Северобайкальском районе). Для охраны нереста будут привлечены силы МВД, Росгвардии, ГИМС. Участие в рейдах по местам незаконной торговли омуля примут сотрудники управления ветеринарии и Россельхознадзора.



«В прошлом году в результате ужесточения наказаний (увеличения более чем в 14 раз такс для исчисления размера ущерба, причиненного байкальскому омулю), усиления рыбоохранных мер всеми ведомствами, применения дронов удалось снизить уровень браконьерства и сохранить численность нерестовых стад омуля», - говорит руководитель Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Василий Гармаев.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

