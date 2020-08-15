Из Джиды – в «Дю Солей»

Марат Дашемпилов о пути из деревни в самый известный цирк мира

Всемирно известный цирк «Дю Солей» пострадал от пандемии больше всех – сотни артистов распустили по домам до лучших времен. Среди тех, кто вернулся домой, пара бурятских артистов – Марат и Аягма Дашемпиловы, прибывшие на родину не только с багажом работы и путешествий по всему миру, но и маленькой дочкой Ляйсан. В интервью «Номер один» Марат признался, что рад передышке и возвращению в родные места.В 1996 году открылась цирковая студия, куда мы попали с Аягмой. Мы еще детьми знали друг друга. Долгое время встречались и потом поженились. Аягма – моя первая любовь. Хорошо, что мы оба из цирка. Она полностью понимает меня, мою профессию, то, как я на 100% отдаю себя профессии.Нам повезло, что мы участвовали в одном шоу, поэтому могли быть вместе постоянно. И когда утром просыпаемся между городами, вместе идем на пробежку, занимаемся йогой.Я рад быть здесь, дома. Родную землю чувствую всеми порами, и, где бы ни жил, меня тянет домой. До того, как уехать, видел в республике гораздо больше минусов. А сейчас, вернувшись домой, - больше плюсов.Мы объездили много городов и стран. Америку и Канаду исколесили на машине – везде одни те же дома, люди, города. А я больше люблю природу, и самые крутые эмоции испытал в Гранд Каньоне. Там просто захватывает дух от масштаба. Я вырос в джидинских степях, и этот простор для меня как родной.Или взять в Канаде национальный парк Баф, где люди живут в полной гармонии с природой. Там я ощутил энергию земли. Вдоль дороги в парке стоят сетки, чтобы животные не выбегали на дорогу. Мы ехали пять часов – и везде сетка!Мы переехали с родителями из Джидинского района в Улан-Удэ. Меня отправляли в различные секции, но особого интереса не было. Когда я попал в цирк, сразу понял, что это мое. Здесь нет однообразия и скуки - акробатика, гимнастика, жонглирование, эквилибристика, и все это за одну тренировку! Я тогда еще и по-русски плохо говорил, а тренеры были из Монголии. Их я понимал без перевода. Так и ходил туда, неосознанно влюбившись в цирк.В 9 лет мне выдали трудовую книжку и начали платить за любимое дело. Я до сих пор помню свою первую зарплату. Накупил четыре пакета продуктов и принес домой. А на вторую купил телевизор, до этого у нас был черно-белый, и я, как самый младший, был пультом.В бурятском цирке работал акробатом, где был верхним. Летал и полностью доверял тем, кто меня страховал внизу.А в 25 лет из акробатов перешел в воздушные гимнасты. Мне пришлось поставить огромную точку и начать все с нуля в той же профессии, но все по-другому. Если в акробатике я делал все ногами, то в гимнастике – все руками.Воздушный гимнаст взлетает под купол цирка на высоте 15 метров. Я до сих пор боюсь высоты, как ни странно. Если поднять на ремнях и просто висеть, то мне будет дискомфортно. Когда выполняешь трюки, в голове переключается тумблер, и думаешь лишь о том, как все сделать чисто. Когда летишь в невесомости и делаешь трюки, то получаешь неимоверное удовольствие.Я всю жизнь шел к «Дю Солей», мечтал об этом цирке и стремился всю карьеру. Попасть туда для меня было сравнимо с победой на Олимпиаде для спортсмена. Эта цель - как яркая звезда, и даже если бы я завязал с цирком, она бы всегда горела. Но остался бы дикий осадок, что я это не сделал.В первый раз я попал на собеседование в «Дю Солей» в 2014 году. Меня вызвали в Канаду на просмотр. На кастинге на каждом этапе отсеивали кандидатов. В конце перешли к батуту – там были ребята, показывавшие высший пилотаж. Я показал все, что мог. Меня спрашивают, как вы делали на видео тройное сальто, если сейчас не можете даже двойное. Я говорю, что впервые на этом снаряде – у нас в провинции даже батута нет. Я прошел еще два тура, и мне сказали до свидания. В итоге выяснилось, что там были действующие чемпионы мира по батуту или акробатике.Я понял, что как акробат не попаду в «Дю Солей». Решил, что проще научиться заново и зайти с другого входа. Пошел в Монреале в студию воздушной акробатики, где работает легендарный Виктор Фомин. У меня уровень нулевой, а там люди готовятся к Монте Карло и «Дю Солей». Он мне отказал, а второй тренер Юрий Бозян взял. Через месяц Фомин сказал, что возьмет меня на один час в неделю. Чтобы оплатить этот час, я пошел работать на стройку – с пяти утра до пяти вечера. Бежал домой, переодевался и на тренировку. Я старался пахать больше всех, деньги доставались адским трудом, и почти ничего не оставалось на жизнь. Тренер мне дал понять, что это даже плюс – техника приходит, когда ты уставший и ничего не можешь физически. Может быть, поэтому я так быстро переквалифицировался.Второй заход в «Дю Солей» был тоже неудачный. У каждого артиста в цирке или кандидата есть свое портфолио с видео. У меня начали получаться какие-то элементы на ремнях на среднем уровне – со мной связались из «Дю Солей». У них открылась вакансия на воздушную гимнастику. Опять кастинг, опять на меня посмотрели, и опять до свидания. Я считаю, судьба дает шанс каждому, другое дело, готов ли ты к этому. Я же провалил этот шанс во второй раз. Весь гнев обрушил на себя и замотивировал двигаться дальше. Приказал себе запомнить это чувство, чтобы оно не повторялось.Я начал еще больше заниматься – уже не в Монреале, а по всему миру. Ездил по странам, искал залы и тренеров, учился и учился. Наша профессия очень травмоопасная, и воздушные гимнасты часто вылетают из шоу. И вновь объявили кастинг: из нескольких сотен осталось шесть гимнастов, а потом двое – я и еще один парень. Я показал свой максимум, так как понимал, что должен вырвать этот шанс зубами.Выбор между нами делали пять дней – все это время не ел и не спал. Я мог ночью бегать несколько часов по городу, а дурные мысли все лезли в голову. Когда мне написали, что моя кандидатура одобрена, радость было ровно десять секунд! Я крикнул «Да!», и началась легкая паника, смогу - не смогу. Как контракт дали, так могут и забрать. Тебе дают испытательный срок в два месяца, чтобы доказать, что ты достоин. Если будут сомнения, тебя легко заменят. В «Дю Солей» нужно всегда показывать высочайший уровень.Когда приехал туда, я не знал английский вообще. И выучил его сам, не открыв ни одной книжки. И здесь, в «Дю Солей», все профессионалы, никто не стоит над тобой. Это первое, что меня удивило. Все пашут, любят и знают свое дело, если ты будешь работать хуже, о тебе сделают выводы.Ты должен сам следить за своей диетой и формой. Мой вес сейчас – 70 кг. Когда я работал в шоу DUO, напарник был гораздо шире и мощнее. Мне пришлось набрать 9 килограммов мышц. Я расписывал полностью диету, в «качалку» сейчас почти не хожу, работаю сам со своим весом.Или актерское мастерство. Если в дуэте у меня был один образ, то, став солистом, менял образы за шоу пять-шесть раз. И перевоплощение должно происходить по щелчку. В этом мне помог автор шоу, который приезжает и объясняет концепцию. Мне он рассказывал про персонажей более трех часов.И при этом в компании каждые полгода аттестация. Как только ты попадаешь в «Дю Солей», на тебя открывается анкета. Про тебя знают все – сколько раз ты опоздал, как ты прогрессируешь, чему ты научился новому, отзывы коллег, все твои плюсы и минусы. За неделю до аттестации мы заполняем анкету с кучей вопросов – что сделал для программы, как себя чувствуешь в шоу, что бы хотел привнести нового в программу, чему бы хотел научиться. И меня удивило, но все пожелания, что я написал в анкете, они выполнили.Ты можешь переквалифицироваться прямо в цирке. Мне интересно, как вяжутся узлы, как поднимается сцена – это все работа техника. Она сложная и многогранная. Я могу попросить, и меня научат новой профессии. Они понимают, что век воздушного гимнаста очень короткий. В любой момент карьера может оборваться – мы работаем на износ.График работы дикий. На протяжении двух месяцев - в одном городе, каждую неделю - по десять шоу. Две недели перерыв, и снова гастроли. График расписан на пять лет вперед.Усталость накапливается, и травмы чаще всего происходят к концу гастролей, когда головой ты еще можешь выступать, а тело говорит о другом. Гастроли в городе длятся два месяца, а в Токио мы стояли шесть месяцев. При этом каждое шоу должно быть на высшем уровне.Для нас этот год - большая передышка. Несмотря на все сложности, мы здесь живем с удовольствием. Работаю в бурятском цирке и рад, что в юбилейный год я здесь. Жаль, что многих из тех, кто стоял у истоков, нет в живых. 20 лет – это большая дата. Я надеюсь, мы покажем тот уровень, к которому пришли за годы работы.Андрей Шевченко, «Номер один».Фото: из личного архива М. Дашемпилова