В Бурятии ожидается урожай кедровых орехов

Лесники напоминают о правилах сбора таежного лакомства



В Бурятии в этом году высокий объем заготовки кедра прогнозируется в Буйском, Бичурском, Хоринском, Гусиноозёрском, Джидинском, Закаменском, Баргузинском лесничествах. Неплохой сбор возможен в Мухоршибирском, Прибайкальском, Байкальском и Курумканском лесничествах, сообщило Республиканское агентство лесного хозяйства.



Сезон заготовки кедрового ореха стартует в сентябре.



«Как правило, кедровый орех поспевает с середины августа. Сентябрь – оптимальное время для его сбора. При ранней заготовке можно сбить семенные шишки. На одной ветке присутствуют шишки текущего года и завязи. Это шишечки, которые будут поспевать в течение года-двух. При раннем сборе повреждаются именно они. Сейчас орех еще зеленый, и собирать его несозревший – это причинять вред деревьям. Дерево может заболеть или даже погибнуть», – рассказывает главный лесничий Гусиноозерского лесничества Александр Пахомов.



Основным разрешенным способом является сбор опавших шишек. В республике запрещена рубка плодоносящих лесных насаждений, отдельных деревьев и срезание плодоносящих ветвей для заготовки орехов, а также заготовка кедровых шишек с применением любого повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев.



Допускается съем созревших шишек с ветвей молодых деревьев кедра крючками на шестах или сбивание их палками. При добыче шишки околотом дерево серьезно повреждается - в результате отмирает кора. Кедр, возраст которого иногда достигает 600 лет, может погибнуть в течение 4-5 лет.



Лесники напоминают, что в лесах республики продолжает действовать особый противопожарный режим. При нахождении в лесу необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.



Фото: РАЛХ





