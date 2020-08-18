Деревни Бурятии легко меняют на Москву

В республике стартовала программа по обмену туристами со столицей России



Туристическая программа «Открывая двери, открываем сердца» стартовала в Бурятии. Проект реализуется некоммерческим объединением «Культурное наследие», которое в 2019 году стало победителем конкурса Фонда президентских грантов. В рамках реализации программы в село Харгана Селенгинского района из Москвы прибыла группа туристов из 20 человек, сообщили в правительстве республики.



Туристы будут жить в течение девяти дней у местных жителей. Предусмотрена разнообразная программа: знакомство с бытом бурят, национальными традициями, кухней и фольклором, экскурсия на Байкал, выезды по маршруту «Селенга - маленькая Бурятия», пешие прогулки по местному маршруту «Алтан - парк тысячелетия».



А в октябре группа жителей Харганы также в составе 20 человек отправится в гости в Москву и будет жить у участников московской тургруппы. Для туристов из Бурятии проведут водные, пешие, автобусные экскурсии по достопримечательностям столицы России, мастер-классы, а также организуют посещение музеев и театров.



Обмен туристами ведется в рамках проекта «Заслуженный отдых» при сопровождении Агентства стратегических инициатив. Его целью является создание новой формы активного отдыха для социализации людей старшего поколения через организацию выездных краткосрочных развивающих тематических программ на рынке внутреннего туризма.



Реализация программы «Открывая двери, открываем сердца» осуществляется путем апробации технологии каучсёрфинг – туризма по обмену жильем и местом отдыха между пожилыми людьми. Это один из вариантов бюджетного путешествия в Москву и по Бурятии.



Фото: egov-buryatia.ru

