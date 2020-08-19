Знаменитая голова Ленина в Улан-Удэ стала предметом судебной тяжбы

Федеральные власти забыли об обязанности следить за памятником





Администрация главы и правительства Бурятии выиграла иск к территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Бурятия и Забайкальском крае. Республиканские власти требовали от федералов в течение полугода разработать научно–проектную документацию в отношении объекта культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину» на площади Советов в Улан-Удэ. Среди горожан этот объект широко известен просто как «голова Ленина».

Как было сказано в иске, собственником объекта культурного наследия федерального значения «Памятник В.И. Ленину», который поставлен на государственную охрану, является Российская Федерация. Ответчик как государственный орган, осуществляющий функции собственника в отношении федерального имущества, обязан проводить работы по ремонту объекта.Распоряжением администрации главы и правительства РБ на памятник утверждено охранное обязательство. Оно возлагает на собственника обязанность разработать научно–проектную документацию, выполнить в соответствии с ней ремонтно–реставрационные работы и поддерживать памятник в надлежащем техническом состоянии. Однако ответчик возложенные на него обязанности проигнорировал.«Невыполнение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия создает угрозу ухудшения состояния памятника истории и культуры, его утраты, в связи с чем нарушаются права государства», резюмируется в иске.Рассмотрев материалы дела, суд признал требование властей Бурятии законными и обоснованными и иск удовлетворил.В Территориальном управлении Росимущества с таким решением не согласились и обжаловали его. К слову, на заседание суда первой инстанции представители федералов не явились. Однако Верховный суд Бурятии оснований для удовлетворения жалобы не нашел, оставив решение первой инстанции в силе.Памятник Ленину в Улан-Удэ является самой большой скульптурой головы Ленина в мире. Скульптура, высотой 7,7 метра, наибольшей шириной 4,5 метра и весом 42 тонны, была отлита на Мытищинском камнерезном заводе в виде двух половин и доставлена в Улан-Удэ по железной дороге. Уже на месте две части скульптуры были водружены на площади Советов перед Домом Советов Бурятской АССР на полированном гранитном постаменте высотой 6,3 метра. Официальное открытие монумента состоялось 5 ноября 1971 года.Фото: «Номер один»