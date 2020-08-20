Улан-Удэ семь тысяч лет?

Ученые начали раскопки на месте древнего захоронения, найденного на частном приусадебном участке
В Улан-Удэ археологи начали проводить раскопки захоронения, которые нашел в мае этого года на своем приусадебном участке житель поселка Зеленхоз Алексей Агошков, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
В целях сохранения объекта археологического наследия Комитетом государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы и правительства Бурятии была достигнута договоренность с археологами Института монголоведения буддологии и тибетологии Бурятского научного центра СО РАН о проведении работ. В августе отряд института начал раскопки захоронения.
«Погребение случайно найдено местными жителями на частном участке. Это останки двух взрослых людей, между ними, на уровне их голов - ребенок. Люди были погребены в определенной позе - на боку, с подогнутыми ногами, на черепе оного из них обнаружено каменное белое кольцо, на запястьях другого - браслеты из ракушек. Мы предполагаем, что возраст погребения - примерно 7 тысяч лет. Более точные данные будут определены в ходе дальнейших исследований, но, по предварительным данным, это одно из самых древних в нашем регионе погребений из известных», - рассказала Цыденова в интервью ТАСС.
По ее словам, сейчас раскопки практически завершены, останки будут изучаться в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии БНЦ СО РАН. «Будут проведены палеонтологические исследования, радиоуглеродные, а в дальнейшем по более сохранившемуся черепу, возможно, уже в Москве, будет воссоздан облик человека, - отметила собеседница агентства. - Говорить об этнической принадлежности этих древних людей трудно. Сейчас пока мы осторожно можем говорить о расовой принадлежности: по затылку, по форме черепа прослеживаются признаки европеоидности, а по лицевой части, зубам можно говорить о монголоидах. Возможно, это недифференцированный древний тип».
Найденное захоронение имеет большую ценность - оно позволит ученым узнать больше об укладе и быте людей, живших на территории современного Улан-Удэ 5-7 тысяч лет назад. По мнению ученого, найденное погребение может быть не единственным в том месте: есть предположение, что это могильник, то есть древнее кладбище. «Косвенные признаки - близость речки, терраса над рекой - характерное высокое место. Будем искать, мы уже начали геофизические исследования, используем георадар», - добавила Цыденова.
В Бурятии известно о нескольких могильниках - на холме Бухусан, открытом в 1970-е годы, Фофановский могильник в Кабанском районе и Старый Витим-2 на севере республики, в Баунтовском эвенкийском районе. Кроме того, ученым известны около десятка одиночных погребений. «Именно в Улан- Удэ, в окрестностях города, это третий случай, когда находят древние человеческие останки», - уточнила Цыденова.
Нынешние раскопки поневоле напоминают о проблеме уточнения даты основания Улан-Удэ (прежде Верхнеудинска). Считается, что будущая столица Бурятии была заложена в 1666 году, когда казачий отряд под руководством Гаврилы Ловцова поставил на высоком берегу в устье реки Уда избу для сбора подати (ясака) с местного населения. Через четыре года по решению правительства в Москве Удинское казачье зимовье было преобразовано в острог - административный и военный центр Забайкалья.
Однако еще в феврале 2011 года горсовет Улан-Удэ создал оргкомитет по уточнению возраста Улан-Удэ. Основанием для этого стало то, что в черте Улан-Удэ и находится «Гуннское городище Сужа», чей возраст не менее 2300 лет. Городские власти надеялись на то, что, если ученые докажут историческую связь древнего гуннского поселения с нынешним городом, то Улан-Удэ сразу «постареет» на пару тысяч лет.
Напомним, на территории современной Бурятии некогда зарождалась империя гуннов. В республике находится более 100 уникальных памятников этой древней культуры. Древнюю историю с начала 2000-х годов активно пропагандирует Гуннский международный фонд. Все это время активисты фонда благоустраивают гуннское городище и уточняют границы этого памятника федерального значения для преобразования его в музей.
Раскопки городища ведутся с 1920-х годов. Однако пока освоено около трети городища, где найдено несколько типов жилищ, система укреплений, ремесленные и металлургические мастерские. Музеефикация городища дала бы возможность претендовать на включение его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как древний город гуннов в Бурятии является уникальным свидетельством жизни исчезнувшей цивилизации.
Кстати, тогда же, в 2011 году, президент Бурятии Вячеслав Наговицын дал поручение министерству культуры республики и мэрии Улан-Удэ «рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности передачи земельного участка под федеральным археологическим памятником «Гуннское городище» из Иволгинского сельского района в муниципалитет Улан-Удэ».
Однако все эти инициативы пока не имели продолжения, хотя могли бы благотворно сказаться на развитии туризма в республике, как минимум, благодаря кампании за включение столицы Бурятии в список древнейших городов.
Самым старым городом на территории сегодняшней России то это, как считают некоторые ученые, является Дербент на юге Дагестана. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы - в конце IV тысячелетия до н. э., то есть, пять тысяч лет назад. Первое упоминание Каспийских ворот - наиболее древнего названия Дербента - относится к VI веку до н. э.
Дамаск, сохранивший античные, византийские и исламские памятники, неспроста больше 15 раз упоминается в Библии и признан старейшей из живых столиц мира. С ним связаны многие эпизоды Ветхого Завета и Нового Завета. Первые сведения о Дамаске относятся к XVI веку до н. э.
Город Иерихон на Иордане (Палестина) - самый древний город из всех известных городов мира. Есть сведения, что уже около 8000 года до н.э. количество населения Иерихона составляло три тысячи жителей.
Еще древнее, чем Иерихон, - погибший город Заве Хеми Шанидар на севера Ирака. Он был открыт при раскопках в 1957 году. Археологи считают датой основания этого древнего города 8910 года до н.э.
Ну, а кочевое племя гуннов возникло в 2-4 веке нашей эры, как предполагают ученые, на территории Забайкалья и Монголии. Этот воинственный народ с конца 4 века до середины 5 века нашей эры покорил аланов Северного Кавказа, остготов, готов, фракийцев, славян, угро-финов, германские племена. Наибольшего расцвета гунны достигли при вожде Аттиле (444-453), создав огромное государство от Волги до Рейна. После смерти предводителя племя распалось на отдельные группы, расселившиеся на Балканах и Аппенинском полуострове.
Интерес к истории гуннов и по сей день высок в мире. Почему бы Улан-Удэ и не пошуметь о своей причастности к Аттиле? Ни с горожан, ни с муниципалитета от разговоров не убудет, а выгоды могут быть вполне осязаемы. Добавим лишь то, что раскапываемое сейчас захоронение оказалось даже древнее гуннов.
Фото: egov-buryatia.ru
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?