Две новинки У-УАЗ демонстрируются на форуме «Армия-2020»

Впервые представлен модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш «Storm»



Холдинг «Вертолеты России» (Ростех) впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш «Storm» на международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Вертолет, отличающийся повышенной защитой и уникальными ударными возможностями, изготовлен на Улан-Удэнском авиационном заводе, сообщили в его пресс-службе.



На форуме будет продемонстрирован первый опытный летный образец вертолета. Дополнительно в составе единой экспозиции представляется комплекс пилотажно-навигационного оборудования ИБКВ-17ВП «стеклянная кабина» и макет обзорно-прицельной станции.



«Обновленный Ми-171Ш обеспечивает высочайший уровень защищенности экипажа и десанта благодаря титановой и кевларовой бронезащите, а ударные возможности машины расширены за счет управляемого ракетного вооружения, – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский. – Ми-171Ш готов к самым сложным боевым и климатическим условиям, именно поэтому с прицелом на наших иностранных заказчиков мы выбрали для него название «Storm», которое с одной стороны символизирует его готовность к борьбе со стихией, а с другой – говорит о широких штурмовых возможностях вертолета».



Вертолет Ми-171Ш «Storm» оснащен «высотными» двигателями увеличенной мощности, новой несущей системой, в том числе композитными лопастями несущего винта усовершенствованного профиля и Х-образным рулевым винтом, а также новейшим вариантом комплекса бортовой обороны «Президент-С». Броней защищены не только экипаж и наиболее важные агрегаты вертолета, но и десант в грузовой кабине. Две сдвижные двери по бортам и аппарель в корме дают возможность сверхбыстрой высадки.



Кроме того, на вертолете установлен усовершенствованный комплекс вооружения, в том числе пулеметы калибра 12,7 мм и новейшее управляемое ракетное вооружение с обзорно-прицельной системой ОПС-24Н-1Л, что позволяет вести борьбу с различными наземными и воздушными целями.



«Еще одной яркой новинкой форума станет легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т, разработанный для совместного российско-индийского производства. Уверен, его функциональные возможности могут заинтересовать самый широкий круг эксплуатантов вертолетной техники», - отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.



Вертолет Ка-226Т представляет собой двухдвигательный вертолет легкого класса. Уникальной особенностью вертолета Ка-226Т является соосная схема несущих винтов, обеспечивающая машине лучшие в классе высотные характеристики, в том числе показатели грузоподъемности и скороподъемности на больших высотах, а также маневренность, точность висения, устойчивость к восходящим воздушным потокам в горах.



Небольшие габариты вертолета, наличие системы складывания лопастей и системы палубной швартовки, устойчивость к сильным порывам ветра делают вертолет Ка-226Т максимально приспособленным также для эксплуатации над морем и базирования на небольших водных судах.



Борт, демонстрируемый на форуме, будет оснащен дополнительным оборудованием для проведения медико-эвакуационных и поисково-спасательных работ, а также быстросъемными капотами со встроенными пылезащитным устройством.



На форуме вертолет будет представлен в особой окраске, отражающей возможность применения вертолета как в гражданских, так и военных целях. Борт будет оснащен дополнительным оборудованием для проведения медико-эвакуационных и поисково-спасательных работ, а также быстросъемными капотами и макетом брони кабины экипажа.



Фото: У-УАЗ





