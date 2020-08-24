В Еравне больных коронавирусом госпитализируют целыми семьями

В районе зафиксирован резкий рост числа заражений COVID-19





Сегодня в Роспотребнадзоре Бурятии объяснили, с чем связан рост числа случаев заражения коронавирусом в республике, зафиксированный в последние три дня.

По словам заместителя руководителя ведомства Елены Кузьминой, если ранее эпидимиологический процесс характеризовался домашними очагами, когда число зараженных в среднем не превышало трех человек, то теперь вновь выявлены групповые очаги. Все они изначально были связаны с Еравнинским районом, откуда инфекция уже расползлась на другие районы и в Улан-Удэ.- Первый очаг связан с райцентром Сосново-Озерск. Там инфицированные были клиентами одного массажиста, который прибыл из Санкт-Петербурга. На сегодня точный источник инфекции еще устанавливается. Там 10 заболевших, - рассказала Елена Кузьмина.Кроме того, по словам замруководителя Роспотребнадзора, 8 августа в районе было проведено массовое мероприятие, связанное «с днем рождения и дипломами».- На сегодня там выявлено 13 случаев заболевания. Надо понимать, что у них у всех есть еще домашние очаги, контактные по месту работы и т.д. Из этого очага инфекция уже вышла за пределы Еравнинского района. Мы ожидаем ее дальнейшее распространение, - сообщила Елена Кузьмина.Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова добавила, что среди заболевших в Еравне есть работники детсадов, школ, учащиеся и даже один полуторагодовалый ребенок. Однако тяжелых пациентов среди них пока нет.По словам главы Минздрава, чтобы оперативно локализовать очаги в районе инфицированных людей «госпитализируют целыми семьями» с привлечением сотрудников МВД. Также в район для оказания практической помощи выехала главврач инфекционной больницы.- Надеемся, этот очаг в ближайшее время мы локализуем, - резюмировала Евгения Лудупова.Фото: «Номер один»