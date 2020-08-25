В Бурятии задержан серийный похититель домашней консервации

Овощные заготовки и варенье он крал мелким оптом, обещая рассчитаться переводом на банковскую карту



В Бурятии в дежурную часть отдела МВД России по Селенгинском району обратилась 64-летняя пенсионерка. Она рассказала полицейским, что малознакомый ей мужчина обманом похитил у нее консервированные овощи и варенье. Ущерб составил четыре тысячи рублей.



Следствием установлено, что женщина размещала объявления о продаже консервированных продуктов в одном из мессенджеров Гусиноозерска. Там на нее вышел мужчина, который пожелал приобрести весь ассортимент. При этом он пояснил, что за продуктами приедет его племянница, а деньги он переведет на карту через пару недель. Женщина согласилась, но деньги так и не были переведены, тогда женщина обратилась в полицию.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 38-летний неработающий житель Гусиноозерска. Установлена причастность подозреваемого к аналогичному преступлению, сообщили в республиканском МВД.



Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.



Фото: «Номер один»



