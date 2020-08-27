В Бурятии снимут комедию о байкальской русалке

Режиссер Баир Дышенов представил свой проект на конкурсе в министерстве культуры РФ



Новый полнометражный игровой кинопроект бурятского режиссера Баира Дышенова «Байкальская русалка» представлен в рамках очной защиты конкурса минкультуры РФ по отбору проектов авторского и экспериментального кино, сообщили в минкультуры Бурятии.



Это «дорожная комедия» о приключениях туристов приехавших на Байкал, чтобы увидеть настоящую байкальскую русалку. Главный герой фильма - Буда, организатор тура «Байкальская русалка». С самого начала тура он сталкивается с различными трудностями, справиться с которыми поможет только чудо.



«Этот фильм, прежде всего, о Байкале – его удивительной красоте, силе, энергии. Я считаю, что лучше всего о его уникальности можно рассказать через культуру народов и людей, населяющих берега этого чуда», – комментирует режиссер.



Продюсирует проект компания «Мувистарт», специализирующаяся на региональных и дебютных фильмах.



«Съемки картины предполагаются в Бурятии в 2021-м году, в съемочную группу войдут как федеральные кинематографисты, в том числе и известные актеры, так и наши коллеги из Бурятии и Иркутска. Для нас очень важна поддержка руководства региона, которая оказывает организационную и информационную помощь», – говорит Дмитрий Якунин, генеральный продюсер проекта.



Всего на конкурсном отборе министерства культуры РФ в категории «авторское и экспериментальное кино» было представлено 76 проектов. О своих будущих фильмах экспертному совету рассказывали Юрий Арабов, Михаил Местецкий, Элла Манжеева, Андрей Прошкин и другие известные режиссеры. Итоги конкурса будут объявлены позднее.



Баир Дышенов известен по фильмам «Улыбка Будды» (лауреат Берлинского кинофестиваля), «Степные игры» (участник Монреальского кинофестиваля), «Шарнохой - желтый пес» (участник программы «Перспективы» ММКФ).



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