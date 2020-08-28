Жители Тунки просят избавить их от свалок

Депутаты Народного Хурала оценили «мусорную» проблему курортного района

Депутаты Народного Хурала Бурятии побывали на самой большой свалке Тункинского района в местности Талая, сообщили в пресс-службе . Общая площадь полигона - 18 гектаров, накоплено более 100 тысяч кубометров твердых бытовых отходов. Путь решения проблемы еще не найден.«Мусор у нас нельзя сжигать, складировать и перерабатывать, так как границы района и Тункинского национального парка полностью совпадают. Только вывозить. До ближайшего полигона в Улан-Удэ - более 500 километров. Сейчас мы совместно с минприроды прорабатываем вопрос об утилизации свалки, также в стадии проработки находится подписание соглашения с Иркутской областью, чтобы вывозить ТКО на их полигон», - отметил депутат Николай Дашеев.Заместитель министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина пояснила, что весной будет подготовлена бюджетная заявка на рекультивацию этой свалки Заявка будет из средств республиканского бюджета на ликвидацию и рекультивацию. Будем все вывозить и приводить земельный участок в пригодное состояние, отметила она.«Мусорная» проблема стала ключевой задачей, которую поставили перед парламентариями жители Тункинской долины. Заместитель председателя Народного Хурала Татьяна Мантатова обещала приложить максимум усилий для ее решения. Совпадение границы муниципального образования совпадают с границами особо охраняемых природных территорий федерального значения влечет за собой массу запретов и ограничений и отражается на общем социально-экономическом развитии района. Как сообщал «Номер один» , проблемы с ликвидацией 11 свалок в Тункинском нацональном парке, а также с реконструкцией площадки накопления ТКО, расположенной на ООПТ, которая до сих пор не оборудована в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, «возникли по вине субъекта, поэтому и решены должны быть в кратчайшие сроки силами региональных властей». Об этом в июне заявляла замминистра природы России Елена Панова.Заявление прозвучало на очередном селекторном совещании по вопросу обращения с отходами на особо охраняемых природных территориях в ходе доклада директора «Национального парка «Тункинский» Алдара Доржиева, сообщала пресс-служба федерального ведомства.Судя по всему, его новое руководство плохо осведомлено о ситуации вокруг Тункинского нацпарка и его проблемах. Свалки в парке на самом деле ликвидируются, но для этого мусор с них приходится вывозить в Иркутскую область. Вывоз тонны отходов до нее стоит 1 тысячу рублей. До Улан-Удэ еще дальше, следовательно, дороже. Минприроды Бурятии пытается решить проблему, включая крупные свалки в государственный реестр накопленного ущерба, чтобы получить федеральное финансирование. Однако решение вопроса затягивается, хотя мусор уже лежит на 40 гектарах Тункинской долины.При этом, еще ранее, в марте нынешнего года, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев подверг резкой критике минприродных ресурсов РФ за неисполнение поручения президента России о выведении населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения из границ Тункинского национального парка. Критика прозвучала в ходе совещания по экономическому и социальному развитию Бурятии.«Мы собрались делать дело для людей. Там люди живут! И при этом они не могут купить участок, построить дом, мы не можем строить детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Я надеюсь, что после сегодняшнего совещания, мы быстро решим этот вопрос. Особо охраняемые природные территории требуют особой защиты и охраны, но при этом люди не должны страдать от пробелов в законодательстве. Надо исключать населенные пункты, увеличивать границу ООПТ и закрывать эту тему. Год провозились! Почему за год ничего не сделано?» - обратился полпред президента в ДФО к представителю федерального минприроды РФ - замминистра Мураду Керимову.Юрий Трутнев обязал доложить председателю правительства РФ о том, что министром природных ресурсов не выполнено поручение в рамках исполнения указа президента с предложением принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным сотрудникам в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, полпред отвел месяц на окончательное решение проблемы.Заметим, в течение года с момента получения прямого поручения о выведении населенных пунктов за пределы Тункинского национального парка правительство Бурятии занимается подготовкой документов. Проект постановления правительства РФ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство, разработан, рассказал полпреду глава Бурятии Алексей Цыденов. На проект получены положительные заключения всех заинтересованных ведомств, в том числе Генпрокуратуры прокуратуры РФ, решение остается за федеральным министерством природных ресурсов.В целом же на Байкальской природной территории, которая охватывает большую часть территории Бурятии, скопилось около пятисот свалок. Их объем составляет более трех миллионов тонн. По данным министерства природных ресурсов республики, в границах центральной экологической зоны и на особо охраняемых природных территориях находятся 62 свалки.«Для их утилизации требуется строительство и ввод в эксплуатацию 16 полигонов для твердых коммунальных отходов. Их строительство обойдется почти 3,5 миллирда рублей», - рассказывала заместитель министра природных ресурсов Наталья Тумуреева. С учетом строительства мусоросортировочных комплексов и мобильных пунктов термического обезвреживания отходов, на строительство производственного комплекса по переработке ТКО в Улан-Удэ необходимо почти девять миллиардов рублей.Между тем, для четырех полигонов ТКО в Селенгинске, Турунтаево, Хоринске и Тунке проектно-сметная документация уже разработана, но начнется ли строительство - большой вопрос. «В национальных проектах «Чистая страна» и «Комплексная система обращения с отходами» теперь нет такой строчки как строительство полигонов, то есть федеральные средства не выделяются», - отмечала Наталья Тумуреева.Причина этого в том, что в России сегодня актуальной становится переработка мусора, а не его захоронение.Проблема в том, что старые свалки накапливались десятилетиями и для вторичной переработки теперь мало пригодны. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что местному бизнесу не интересны переработка и сортировка мусора. В ходе предыдущей дискуссии по этой теме на рабочем совещании Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Народного Хурала все сошлись во мнении, что в Бурятии не сформировано единого понимания того, как претворить мусорную реформу в жизнь. Единая концепция может сложиться, если каждый район разработает ее для своей территории, ведь везде свои особенности. В Центральной экологической зоне и Байкальской природной территории действуют одни нормы законодательства, в остальных районах – другие.

На основании единой концепции депутаты смогут выступать с инициативой о внесении поправок, в том числе о восстановлении финансирования в госпрограммах по строительству полигонов ТКО. .

В рабочую выездную группу, посетившую Тунку, вошли представители разных парламентских комитетов во главе с заместителем председателя Народного Хурала Татьяной Мантатовой. Тункинский район в республиканском парламенте представляют три депутата – Александр Бардунаев, Инна Ивахинова и Николай Дашеев. Также в выездном совещании приняли участие заместитель министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина, представители министерства имущественных и земельных отношений и «Проектного офиса РБ». Все дни с депутатами Народного Хурала работал и глава района Иван Альхеев.

Фото: Аноним 03