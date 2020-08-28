В Бурятии больных животных будут сжигать в «крематориях на колесах»

Уже приобретены три машины, оснащенные специальными печами



- На базе ГАЗ 53 у нас три машины уже закуплены. Имеется еще кран, который поднимает тушу и закладывает в печь. Мощность печей – 500 кг в час. Они уже опробованы. В прошлом году, когда колбаса с геномом вируса заходила в Бурятию, 8 тонн, мы эти машины испробовали, - рассказал депутатам Хурала Эрдэм Сангадиев, начальник управления ветеринарии Бурятии на недавнем совещании.



К слову, речь о «крематориях на колесах», как окрестили эти машины депутаты, зашла при обсуждении законопроекта о наделении нескольких районов полномочиями по капремонту и содержанию скотомогильников.



По словам Эрдэма Сангадиева, в Бурятии было более 170 бесхозных скотомогильников. Сейчас идет работа по постепенному приведению этих захоронений к положенным по закону нормам и передаче их муниципалитетам. Впрочем, не все из них возможно привести в нужное состояние. В этом случае скотомогильники ликвидируются. В этом-то случае и пригодятся «крематории на колесах».



К слову, власти по плану должны построить еще 37 новых скотомогильников в республике.



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