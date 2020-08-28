В Бурятии мастер-железнодоржник перекладывал шпалы частнику

Работы оплачивались монтерам якобы текущий ремонт основного пути, где ничего не делалось



В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего дорожного мастера Гусиноозерской дистанции пути – структурного подразделения Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры. Мужчина подозревается в «служебном подлоге» (часть 2 статьи 292 УК РФ).



По версии следствия, в апреле 2020 года подозреваемый договорился с индивидуальным предпринимателем о замене шпал на подъездном пути, расположенном в Селенгинском районе вблизи станции Загустай и не входящем в зону обслуживания Гусиноозерской дистанции пути. Предприниматель пообещал вознаграждение в 100 тысяч рублей.



Для выполнения достигнутых договоренностей подозреваемый поручил подчиненным ему монтерам пути произвести в их рабочее время замену шпал на оговоренном участке с июня по август 2020 года. При выполнении этих работ дорожный мастер заполнял им в табелях рабочего времени сведения о выполнении монтерами работ по текущему ремонту пути. На самом деле эти работы фактически не производились, поскольку работники были задействованы подозреваемым в его личных корыстных целях.



На основании представленных подозреваемым табелей Гусиноозерской дистанцией пути монтерам пути была выплачена заработная плата в сумме около 37 тысяч рублей.



Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



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