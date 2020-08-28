Энергетиков Улан-Удэ заколебали с кабелем

Порывы кабеля электропередачи принимают массовый характер



Специалисты Россети Сибирь в Бурятии бьют тревогу: с начала года количество нарушений из-за обрыва проводов выросло по сравнению с прошлым годом на 10 %, сообщила пресс-служба компании.



Так, 27 августа во время земляных работ вблизи дома №1 в 113-м квартале Улан-Удэ специалисты сторонней организации оборвали кабель линии электропередачи. В результате более 1000 жителей квартала, а также детский сад, поликлиника и школа оставались без света 1 час 42 минуты. Специалисты Россети Сибирь были вынуждены прекратить плановые ремонтные работы по подготовке к зиме и в экстренном порядке заниматься восстановлением электроснабжения потребителей.



И это уже не первое подобное ЧП с начала месяца. Неделю назад порыв кабеля сторонней организацией едва не оставил без света весь центр города.



«Порывы кабеля сторонними организациями принимают массовый характер. Недели не проходит без таких происшествий. А иногда и три-четыре случая за неделю. По сравнению с прошлым годом число происшествий увеличилось на 10%. Это очень серьезно сказывается на эффективности подготовки к зиме и значительно увеличивает финансовые расходы энергокомпании. Приходится прекращать выполнение плановых работ, передислоцировать спецтехнику, направлять на работу персонал – зачастую во внеурочное время. Энергетикам приходится работать в авральном режиме, а потом еще и выполнять плановые ремонты. Ситуация очень серьезная», – рассказал директор производственного отделения «Городские электрические сети» («Бурятэнерго», филиал компании «Россети Сибирь») Сергей Стариков.



Энергетики просят перед началом земляных работ обращаться в компанию «Бурятэнерго», чтобы специалисты указали место расположения кабеля, и подобные ситуации не возникали, а также проводить ремонтные и строительные работы с соблюдением всех правил.



Фото: rosseti-sib.ru

