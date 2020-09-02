В Улан-Удэ не нашлось желающих ловить бродячих собак

На торги не подали ни одной заявки
Объявленные Комитетом городского хозяйства мэрии Улан-Удэ торги на отлов бродячих собак не состоялись. На них не было подано ни одной заявки. Согласно проекту контракта, за 10,5 млн рублей подрядчик должен был отловить 1433 животных.
Напомним, в марте этого года мэрия заключила контракт с ООО «МИК». За 8,4 млн рублей эта фирма должна была отловить 2395 собак. В августе компания отчиталась только по отлову 484 особей с фото и видеофиксацией, после чего объявила о прекращении работ.
Для выполнения экстренных обращений по отлову безнадзорных животных Комитет городского хозяйства заключил временный контракт на сумму 595 тысяч рублей с ИП Степанов А.А. Он действует до 5 октября.
Как уже сообщал «Номер один», с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. По нему все здоровые безнадзорные собаки должны быть стерилизованы, чипированы и отпущены в среду обитания с обязательной фото и видеофиксацией.
Фото: «Номер один»
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