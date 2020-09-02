В Улан-Удэ не нашлось желающих ловить бродячих собак

На торги не подали ни одной заявки





Объявленные Комитетом городского хозяйства мэрии Улан-Удэ торги на отлов бродячих собак не состоялись. На них не было подано ни одной заявки. Согласно проекту контракта, за 10,5 млн рублей подрядчик должен был отловить 1433 животных.